Melda Kamhi Kosif: Pamuklara sarılmış bir hayatımız yok

İŞ kadını kimliğinin yanı sıra sanat ve felsefe ile de ilgilenen ve kitaplar yayımlayan cemiyetin ünlü simalarından Melda Kamhi Kosif 'le çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Kosif, çocukluğundan gençlik yıllarına, eşiyle olan ilişkisinden ruh dünyasına, hayatına dair bilinmeyenleri GÜNAYDIN'a anlattı.Aile şirketimiz Profilo'da yönetimdeki işlerime devam ediyorum. Atelier Do Be Mine seramik atölyemiz de faaliyetlerine devam ediyor. Mum markam Tılsım'ı seramiklerle birleştirme çalışmalarım olacak. Daha önce 2 felsefe kitabı çıkarmıştım. Şimdi de şiir kitabı çıkarmayı çok istiyorum.Hayatı kabullenme dönemindeyim, isyan yaşımı geçtim.Herkes gibi benim de hayata isyan ettiğim, üzüldüğüm durumlar ya da yapmak isteyip yapamadıklarım oldu. Dışarıdan görüldüğü gibi bulutların üzerinde bir hayatımız yok.Kendimi hep yaşlı ruh olarak tanımlarım. Her zaman yaşımdan daha sakin ve olgunumdur. Deli bir tarafım vardır ama ruhen derine inebilen bir insanım. Bilge bir ruha sahibim.Olayların ana döngüsünü kavramaya çalışan bir ruha sahibim diyebilirim. Küçükken de içe dönük ve duygusaldım.Hâlâ öyleyim, kontrollüyüm. Sözel ifadem tutuktur.Yanlış anlaşılmaya sebebiyet verebiliyor.Hiçbir zaman birinin çocuğu olarak ya da tanınmış bir soyadın altında var olmak istemedim. Kendimi çok fazla göz önüne koymama gibi bir isteğim oldu.Ünlü soyadın getirisi olduğu gibi götürüsü de olur. Biz her şeye tozpembe bakmıyoruz. Yani öyle pamuklara sarılmış bir hayat mevzu bahis değil, dışarıdan öyle gözükse de... Herkesin kendi içinde yaşadığı sıkıntılar, zorluklar var. Dışarıdan insanlar görmek istediği gibi görüyor.Çok şanslıyım. Herkesin kendi şansını yarattığına inanıyorum. Mutsuzluklarla, acabalarla, keşkelerle kendimi boğmaktansa iyikilerimi daha çok kullanıyorum. Bu beni mutlu bir insan yapıyor. Şanslı bir ailede doğdum. Ama ne insanlar vardır, çok şanslı ailelerde doğup, çok büyük şansızlıklarla yüzleşiyorlar, bazıları da tam tersi, kendi şanslarını yaratıyor.Anne tarafımdandedem Şeyh Sinan Erdebili'dir.Yani o taraftanşeyh torunuyum. Babamınbabası rahmetli Jak Kamhiise Musevi cemaatindeçok tanınan önemli birisimdi. Dedemin ikinci eşide Müslümandı. Bizimevde hiçbir zaman dinkonuları sorgulanmadı,baskımız olmadı, inançlarasaygı vardı. 'Herkesininancı kendine' denirdi.Peygamberlerin bizlere iyiinsan olma yolunda bireröğretmen oldukları öğretildi.İnsan olmak önemlidirbizim ailemizde. Benimde eşim Müslüman.Allah inancımız çoktur vebize insan olmanın çokönemli ve saf sevgidengeçtiği öğretildi.İnançlıyım, hem deçok... Çocukluğumdanberidir dua ederim, sözünsihrine inanırım. Bir sözünkalpten çıkınca var edebilmegücüne inanırım,Allah'ın yardımıyla tabiiki. Bugüne kadar, kalbendilediğim her şey, Allah'aşükür hep gerçekleşti.Niyet çok önemli hayatta.Kalbimizi iyi ile aydınlattığımızzaman, niyetimiz deöyle olur. 'Her şerde birhayır vardır' sözüne çokinanırım.Evliliğim çok güzel gidiyor. Her şeyden önceeşim Sinan, en yakın dostumdur. 2003'tenberi beraberiz, 15 yıldır evliyiz. Aile yapısı olaraközelimizi özelimizde yaşamayı severiz.Hayatı her anıyla paylaşıyoruz. Aşk ve sevgi,ilk günden farklı boyutlarda devam ediyor.İlk günkü çocuksu duygudan ziyade şu an dahaolgun bir birlikteliğimiz var.Hayır, çok farklı karakterleriz. O akıl gözüyle,ben duyguyla bakarım. Eşim çok sosyalbir insandır ama iç dünyası kendineaittir. Duygusaldır ama mantığıdaha kuvvetlidir. Birbirimizidengeliyoruz. Yin-yanggibiyiz.Liseyi İsviçre'de yatılı okumakbenim için dönüm noktasıydı. İçe dönükbir karakter olduğum için oradakendimi deneyimleme şansını yakaladım.Çünkü burada Melda Kamhiidim. Orada özgüvenim arttı. Buradaçok kötü bir öğrenciydim.Ortaokulda St. Michelle'deFransız Okulu'ndaydım ve dersler,öğretmenler çok katıydı. Fransızokulunda okumak, aile baskısıydıdiyebilirim. Bu arada 2 yıl önce kendikendime tanı koydum; ben çocukkendisleksiymişim. Bunu fark etmem,yaşadığım bazı acabaların cevabıoldu.Hayal dünyasına dalıyordum,harfler karışabiliyordu, matematikanlamda diskalsis dedikleri gibi kafamınalmadığı oluyordu. İsviçre'deise herkesin bir öğrenme sistemiolduğunu keşfettim ve kötü bir öğrencidentakdir alan bir öğrenciyedönüştüm.İngiltere'de iç mimarlık okudum.Ardından İtalya'da ve New York'ta 1yıl resim eğitimi aldım.İstanbul her zaman çok sevdiğim,beni çok besleyen, her şeyiiçinde barındıran bir şehirdir. Buradayaşamaktan çok zevk alırım.Gezmeyi seven bir dünya insanıyımama İstanbul'daki yaşantımdan davazgeçmem.