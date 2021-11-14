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Giriş Tarihi: 14.11.2021

Moda dünyasına yön veren yarışma

Moda dünyasına yön veren yarışma
Türk moda ve tekstil endüstrisiyle genç yetenekleri buluşturan Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması'nın bu yıl gerçekleşecek 29. edisyonu için geri sayım başladı. Türk modasının her yıl heyecanla beklediği bu yarışmanın finali 16 Kasım Salı akşamı Kuruçeşme'deki Mandarin Oriental Bosphorus'ta gerçekleşecek.
İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İHKİB) tarafından 29 yıldır kesintisiz olarak düzenlenen Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması'nın tüm finalistleri bugün ya Türkiye'nin en tanınmış moda tasarımcıları olarak kendi markalarını kurmuş ya da birçoğu önde gelen moda markalarının tasarım departmanlarının başında yer alarak sektöre katma değer sağlıyor.
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Moda dünyasına yön veren yarışma
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