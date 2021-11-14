Moda dünyasına yön veren yarışma

Türk moda ve
tekstil
endüstrisiyle
genç
yetenekleri
buluşturan
Koza
Genç Moda
Tasarımcıları
Yarışması'nın
bu yıl gerçekleşecek
29. edisyonu
için geri
sayım başladı.
Türk
modasının
her yıl
heyecanla
beklediği bu yarışmanın
finali 16 Kasım Salı akşamı Kuruçeşme
'deki Mandarin
Oriental Bosphorus'ta gerçekleşecek.
İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İHKİB) tarafından 29 yıldır kesintisiz olarak düzenlenen Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması'nın tüm finalistleri bugün ya Türkiye'nin en tanınmış moda tasarımcıları olarak kendi markalarını kurmuş ya da birçoğu önde gelen moda markalarının tasarım departmanlarının başında yer alarak sektöre katma değer sağlıyor.