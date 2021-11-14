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Giriş Tarihi: 14.11.2021

Sanat dünyası vahşice katledilen mimar Başak Cengiz için ayağa kalktı

Sanat dünyası vahşice katledilen mimar Başak Cengiz için ayağa kalktı

Evine giderken tanımadığı Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcı ile öldürülen mimar Başak Cengiz, tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Ünlü isimler de sosyal medyadan hem üzüntülerini, hem de tepkilerini dile getirdi. Oyuncu Doğa Rutkay, “Yeter artık yeter! Bunların ne zaman sonu gelecek?” diye öfkesini belirtirken, Begüm Birgören çok üzgün olduğunu söyledi. Hande Erçel ise “Yüreğim dayanmıyor artık” dedi

Evine giderken yolda tanımadığı kişi (Can Göktuğ Boz) tarafından samuray kılıcı ile saldırıya uğrayıp ölen Başak Cengiz, Türkiye'nin gündemine oturdu. 7'den 70'e herkesi şoke eden olay karşısında ünlü isimler de hem üzüntülerini hem tepkilerini sosyal medyadan şu sözlerle paylaştı:
Hülya Koçyiğit: "Bir cinayet daha. Bir kadın cinayeti daha. Hem de sadece canı istedi diye. Bir kadın daha öldürüldü. Yüreğim dayanmıyor. Adalet yerini bulsun. En ağır cezalar uygulansın. Bu cinayetler son bulsun. Artık yeter."
Hande Erçel: "İnanamıyorum, tek söz bulamıyorum. Şimdi gördüm, yüreğim dayanmıyor artık. Sokakta bile yürüyemez hale nasıl geldik biz... Sen ışıklar içinde uyu Başak Cengiz. Güller içinde uyu..."
Doğa Rutkay: "Yeter artık yeter, ne zaman sonu gelecek!"
Sinan Güleryüz: "28 yaşında gencecik bir kadın daha katledilmiştir. Ne kadar acı... Ne hayalleri, ne idealleri vardı acaba? Bir hiç uğruna, bir ruh hastasının güç gösterisi yüzünden yok olmuş bir hayat daha."
Ezgi Mola: "Tüm komplekslerini, beceremediklerini, hayatta hiçbir işe yaramayışını değiştirmesi gerekirken, kendinden zayıf ve güçsüz olan kadını dövüyor, öldürüyor. Hatta samuray kılıcı kullanıyor. Yargıdan tek bir beklentimiz var. Ceza verin. Ömürlük ceza verin. Onları asla ama asla affetmeyin
Begüm Birgören: "Çok üzgünüm."

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Sanat dünyası vahşice katledilen mimar Başak Cengiz için ayağa kalktı
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