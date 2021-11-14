Sanat dünyası vahşice katledilen mimar Başak Cengiz için ayağa kalktı

Evine giderken yolda tanımadığı kişi (Can Göktuğ Boz) tarafından samuray kılıcı ile saldırıya uğrayıp ölen Başak Cengiz
, Türkiye'nin gündemine oturdu. 7'den 70'e herkesi şoke eden olay karşısında ünlü isimler de hem üzüntülerini hem tepkilerini sosyal medyadan şu sözlerle paylaştı:
Hülya Koçyiğit:
"Bir cinayet daha. Bir kadın cinayeti daha. Hem de sadece canı istedi diye. Bir kadın daha öldürüldü. Yüreğim dayanmıyor. Adalet yerini bulsun. En ağır cezalar uygulansın. Bu cinayetler son bulsun. Artık yeter."
Hande Erçel:
"İnanamıyorum,
tek
söz bulamıyorum.
Şimdi
gördüm, yüreğim
dayanmıyor
artık.
Sokakta bile
yürüyemez hale
nasıl geldik
biz... Sen ışıklar
içinde uyu
Başak Cengiz. Güller içinde
uyu..."
Doğa Rutkay:
"Yeter artık yeter, ne zaman sonu gelecek!"
Sinan Güleryüz:
"28 yaşında gencecik bir
kadın daha katledilmiştir.
Ne kadar acı... Ne hayalleri,
ne idealleri vardı acaba? Bir hiç
uğruna, bir ruh hastasının güç
gösterisi yüzünden yok olmuş bir
hayat daha."
Ezgi Mola:
"Tüm komplekslerini, beceremediklerini, hayatta hiçbir işe yaramayışını değiştirmesi gerekirken, kendinden zayıf ve güçsüz olan kadını dövüyor, öldürüyor. Hatta samuray kılıcı kullanıyor. Yargıdan tek bir beklentimiz var. Ceza verin. Ömürlük ceza verin. Onları asla ama asla affetmeyin
Begüm Birgören:
"Çok
üzgünüm."