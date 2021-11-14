Türk dünyası sinemada birleşti

Beyoğlu
Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen Türk Dünyası'nın Oscar'ı 'Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
', önceki gece düzenlenen görkemli ödül töreniyle sona erdi. Ödül töreni öncesinde Türkiye, Azerbaycan
, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan arasında imzalanan protokolde ortak sinema fonu kurulması anlaşmasına varıldı.
İmza törenin ardından Türk dünyasından ve Türkiye'den birbirinden ünlü isimlerin kırmızı halıda boy gösterdiği görkemli geceye geçildi. 'Türk Dünyası'nın Oscar'ı' olarak kabul edilen Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali Ödül Töreni sanat, iş, cemiyet ve siyaset dünyasından ünlü isimleri bir araya getirdi. Kırmızı halıda ünlüler geçidinin ardından ana sahnede Bakan Ersoy'un yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcıları Ahmet Misbah Demircan, Özgül Özkan Yavuz, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kızı Arzu Aliyeva ve birbirinden ünlü davetliler katıldı.