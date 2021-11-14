Turkuvaz Medya’da gazeteci olasım geldi

Ünlü sanatçı Muazzez Ersoy
, önceki gün Turkuvaz Medya Grubu
'nun Eyüpsultan'daki yeni binasını ziyaret etti. Ek Yayınlar Yönetmeni Sinan Özedincik'in ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada keyifli anlar yaşandı. Ersoy, Günaydın ve Sabah Ekler ekibiyle yemek yiyip sohbet etti. Ünlü sanatçı, sohbeti sırasında önümüzdeki günlerde çıkaracağı yeni şarkısından da bahsetti. Farklı bir soundla müzikseverlerin karşısına çıkacağını anlatan Ersoy, Yücel Arzen imzalı Aşk Versin Kararını adlı şarkısını da ilk kez dinletti.
Pandemi döneminde uzun süre sosyalleşmeden yaşadığını anlatan Ersoy, bu konuda ne kadar dikkatli olduğunun da altını çizdi. Son dönemlerde hem müzik dünyasında hem de birçok sektörde yaşanan hareketlenmeden ötürü çok mutlu olduğunu belirten sanatçı, "Sizinle bir araya geldiğim ve hasret giderme fırsatım olduğu için çok sevindim" dedi.
ADETA BİR ŞEHİR GİBİ
Ünlü sanatçı, Günaydın'ın yazı işlerini ziyaret etti. Gazetecilerle sohbet eden Ersoy, daha sonra sayfaları inceleyerek haberler ve gündem hakkında bilgi aldı. Ünlü şarkıcı ardından stüdyoları teker teker gezdi. Önce reji odasına uğradı. Ardından da stüdyolara bakıp hayranlığını dile getirdi.
Ersoy, "Avrupa'nın en büyük medya merkezi olan Turkuvaz Medya Merkezi'ni ziyaret ettim. Orada çalışan ve yıllardır beraber yol aldığım arkadaşlarımla bir araya geldim. Ne güzel bir bina inşa etmişsiniz. Başarılarınız daim olsun. Yeni medya binanız sevimli, şirin bir şehir gibi… Son teknoloji ile donatılan, böyle akıllı bir binada çalışma imkânını görünce insanın gazeteci olası geliyor. Gerçekten çok şanslısınız" dedi.