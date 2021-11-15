’Destan’ için heyecan dorukta! ATV’nin merakla beklenen yeni dizisi ’Destan’ın yayın tarihi belli oldu!

ATV'nin yeni dizisi daha yayın tarihine başlamadan dünyanın birçok farklı coğrafyasında ses getirdi. Yeni tanıtım 'Destan'ı, Türkiye ve birçok ülkede gündeme taşırken, dizinin merakla beklenen hikâyesi ve karakterleriyle ilgili yeni bilgiler yer verdi.
İPUÇLARINA YER VERİLDİ
Hikâyenin kadın karakterler açısından ne kadar zengin ve güçlü olduğunun altını çizen 'Destan'ın yeni tanıtımında, seyirciyi bekleyen ölümcül iktidar savaşının ipuçları yer aldı.
ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Destan'ın yayın tarihi belli oldu! | Video
GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRECEKLER
'Destan' dizisinde, seyirci düşmanına esir olan Akkız ile babasının sarayında ezilen çolak ve topal han oğlu Batuga'nın destanlara yaraşır hikâyesini izleyecek. Herkesin göz ardı ettiği bu ikili imkânsızı başararak iktidara yürümek üzere güçlerini birleştirecekler.
OYUNCU KADROSUYLA DA DİKKAT ÇEKİYOR
Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.
DİZİ 23 KASIM'DA YAYINLANACAK
Dizi 23 Kasım saat 20.00'da yayınlanacak.