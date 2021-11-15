’Destan’ için heyecan dorukta! ATV’nin merakla beklenen yeni dizisi ’Destan’ın yayın tarihi belli oldu!

ATV'nin yeni dizisi daha yayın tarihine başlamadan dünyanın birçok farklı coğrafyasında ses getirdi. Yeni tanıtım 'Destan'ı, Türkiye ve birçok ülkede gündeme taşırken, dizinin merakla beklenen hikâyesi ve karakterleriyle ilgili yeni bilgiler yer verdi.

İPUÇLARINA YER VERİLDİ

Hikâyenin kadın karakterler açısından ne kadar zengin ve güçlü olduğunun altını çizen 'Destan'ın yeni tanıtımında, seyirciyi bekleyen ölümcül iktidar savaşının ipuçları yer aldı.

ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Destan'ın yayın tarihi belli oldu! | Video