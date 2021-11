‘Destan’ yazmaya az kaldı!

Yeni sezona atv ekranlarında damgasını vurmaya hazırlanan Destan için geri sayım başladı. Bozdağ Film imzalı dizi, Türkiye'de olduğu kadar dünyanın birçok ülkesinde de merakla bekleniyor. Sosyal medyada da ilgi odağı olan Destan'ın yayınlanan yeni tanıtım filminde diziye dair ipuçları verildi: Ölümcül bir iktidar savaşını konu alan dizide Ebru Şahin'in canlandırdığı Akkız düşmanına esir olacak. Akkız, babasının sarayında ezilen Batuga ile destansı bir aşk yaşayacak. Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

Destan 3. tanıtımı yayınlandı