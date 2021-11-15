Hastaydım 15 kilo verdim

Serdar Ortaç
ve İzel
, Maslak 1453
'te bulunan Yeni Gazino
'da sahneye çıktı. 90'lı yıllardan bu yana müzik piyasasında olan ikili, hazırladıkları repertuvarlarla unutulmaz bir gece yaşattı. İzel'in, ardından Ortaç
'ın sahneye çıktığı gece renkli görüntülere sahne oldu. Kuliste basın mensuplarıyla bir araya gelen İzel, en son 18 yıl önce Maksim Gazinosu
'nda sahneye çıktığını söyledi. Bir dönem sağlık sorunlarıyla boğuşan şarkıcı, "Şu an çok iyiyim. Birkaç hastalık teşhisi konulmuştu ama korkulacak bir şey yok. Zaten hastalıklarım kilo vermeme engel oluyormuş, ona rağmen 15 kilo verdim" dedi.
ARTIK PARAYI TUTMAYA ÇALIŞIYORUM
MESLEKTAŞI İzel'den sonra sahneye çıkan Serdar Ortaç, performansı öncesinde kuliste gazetecilerin sorularını yanıtladı. Son dönemde bahis oynadığına dair hakkında çıkan haberleri yalanlayan Ortaç, "Geçmişte çok büyük hatalar yaptım. Çok pişmanım. Artık parayı tutmaya çalışıyorum" dedi. Popçu, "Ne zaman emekli olacaksınız?" sorusuna "Çalışmak zorundayım, çok borcum var. Bankaya 10 milyon lira, eski eşim Chloe Loughnan
'a 600 bin lira borcum var, aylık 500 bin lira da harcamam var" diye yanıt verdi. "Ortalık ördek dudaklı kadınlarla dolu" diyen şarkıcı, ekledi: "Allah'ın verdiği yüze zarar vermek doğru değil bence!"