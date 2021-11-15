Hülya Avşar’ın itirafına Tanju Çolak kayıtsız kalmadı! Tanju Çolak: Hoşuma gitmedi desem yalan olur!

Dijital platformda yayınlanan bir programa konuk olan Hülya Avşar, yaptığı açıklamalarla adından yine söz ettirdi. Meslek sırlarından bahseden ünlü isim, hiç ünlü arkadaşı olmadığını dile getirdi.
"TANJU'YU SİLMEDİM"
Avşar, "Telefon rehberimdeki tek ünlü Sezen Aksu ve İbrahim Tatlıses. Tanju'yu da (Tanju Çolak) rehberimden silmedim. Niye sileyim? Dünya çapında bir ödül, Altın Ayakkabı almış bir isim. Bunlar unutulmayacak şeyler" demişti.
TANJU ÇOLAK SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Tüm bu yaşananlarla ilgili sessiz kalan Tanju Çolak ise Uçankuş'ta Esra Balamir'e konuştu. 1991 yılında ayrıldığı Hülya Avşar'ın numarasını silmemesiyle ilgili şunları söyledi:
"Biz 1991 yılında ayrıldık, o zaman telefon yoktu. Çağrı cihazı vardı. Tabi bir yaşanmışlık var, saygı duymak lazım. Ben saygı duyuyorum. Aradan 30-32 sene falan geçmiş. O yüzden telefon vardı, yoktu bir anlam kazanmıyor. O da Türkiye'nin en başarılı sanatçılarından biri"
"HOŞUMA GİTMEDİ DESEM YALAN SÖYLEMİŞ OLURUM"
Ardından Çolak, Balamir'in 'Şaşırdınız mı?' sorusuna; "Hoşuma gitmedi desem yalan söylemiş olurum. Kendisine saygı duyuyorum ve teşekkür ediyorum. Yine söylüyorum yaşanmışlıklar var ve herkesin saygı duyması lazım" yanıtın verdi.
"KARŞILAŞIP, SELAMLAŞMIŞTIK"
Eski futbolcu, 'Karşılaşsanız selam verir misiniz?' sorusuna da şu sözlerle cevapladı: "Tabi ki. 3-4 sene önce bir davette karşılaşıp, selamlaşmıştık. Şu an evli olabilirim ama eşim kıskanmaz. Bunlar yaşanmışlık ortada yanlış bir şey yok. Saygı duymam lazım."
Öte yandan uzun yıllardır eşi Aysu Çolak ile mutlu bir evliliği olan 'Kral' lakaplı 58 yaşındaki Tanju Çolak'ın Anıl ve Melisnaz adında iki çocuğu var.
AĞLAYARAK ASKERE UĞURLADI...
Bu sözler çok konuşulurken; akıllara Coşkun Sabah'ın geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamayı getirdi. Bir dönem aşk yaşadığı Avşar kızı hakkında konuşan sabah, şu itirafta bulunmuştu:
"Hülya ile birlikteyken bir yıldan sonra benim askerlik zamanım geldi. Havaalanına Hülya beni ağlayarak yolcu etti. Sonra askerdeyken aldatılma haberini okudum. O isim Tanju Çolak idi."