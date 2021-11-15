Astroloji davası sonuçlandı! Futbolcu Özer Hurmacı ’kahin’ eşine aylık 52 bin TL nafaka ödeyecek!

Futbolcu Özer Hurmacı ile 6 yıllık eşi Mihriban Hurmacı arasındaki nafaka davası sonuçlandı. Futbolcu, eşinin astrolojiye çok meraklı olduğunu ve astroloji haritalarına bakarak kendisine "Beni aldatıyorsun" diyerek baskı kurduğunu söyleyip boşanmak istedi.

