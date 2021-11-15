Astroloji davası sonuçlandı! Futbolcu Özer Hurmacı ’kahin’ eşine aylık 52 bin TL nafaka ödeyecek!

Futbolcu Özer Hurmacı ile 6 yıllık eşi Mihriban Hurmacı arasındaki nafaka davası sonuçlandı. Futbolcu, eşinin astrolojiye çok meraklı olduğunu ve astroloji haritalarına bakarak kendisine "Beni aldatıyorsun" diyerek baskı kurduğunu söyleyip boşanmak istedi.
Gelişme üzerine eşi de futbolcuya karşı dava açarak, 30 milyon TL tazminat, kendisi ve çocukları için aylık 125 bin lira nafaka talebinde bulundu.
Mahkeme, Hurmacı'nın eski eşine 52. 500 lira tedbir nafakası bağlanmasına karar verdi. Ünlü futbolcu karara itiraz etti.