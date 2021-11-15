Haberler Günaydın Haberleri Karadenizli şarkıcı Selçuk Balcı yaşadığı ürkütücü olayı anlattı: Köyüme gelip kapıma dayandı!
Giriş Tarihi: 15.11.2021 07:50 Son Güncelleme: 15.11.2021 07:56

Karadenizli şarkıcı Selçuk Balcı yaşadığı ürkütücü olayı anlattı: Köyüme gelip kapıma dayandı!

Karadenizli şarkıcı Selçuk Balcı yaşadığı ürkütücü olayı anlattı: Köyüme gelip kapıma dayandı!

Karadeniz müziğinin önemli ismi Selçuk Balcı, pandemi döneminde yaşadığı garip olayı anlatı. Selçuk Balcı, hafta sonu Kıbrıslı hayranlarıyla buluştu. Nuh'un Gemisi'nde konser veren sanatçı, ilginç açıklamalarda bulundu. Selçuk Balcı "Pandemide çok fırsatım oldu, uzun süre köyde kaldım. Çay topladım. Çayların içindeki otları temizledim, odun kestim. Hayatımda hiç tanımadığım bir kadın, ben köydeyken kapımı çaldı.." dedi ve başından geçen olayı paylaştı.

Karadeniz müziğinin ünlü ismi Selçuk Balcı, hafta sonu Kıbrıslı hayranlarıyla buluştu.

Nuh'un Gemisi'nde konser veren sanatçı, ilginç açıklamalarda bulundu: "Pandemide çok fırsatım oldu, uzun süre köyde kaldım. Çay topladım. Çayların içindeki otları temizledim, odun kestim. Hayatımda hiç tanımadığım bir kadın, ben köydeyken kapımı çaldı ve bana, 'Rize çayı ile kaçak çayı birbirine harmanlasak ortaya nasıl bir şey çıkar? Onu araştırmaya geldim. Gelmişken de seni görmek istedim' dedi.

O dönemde kız arkadaşıma 'O çocuğun peşini bırak' ve 'O benim' gibi tehdit mesajları geliyordu. Sonra bir baktık, kapıma gelen insan, kız arkadaşıma mesaj atan kişiymiş. Şikayet ettik. O kişi olduğunu öğrenince çok ürktüm. Başka bir şehirden gelip köyde beni bulmuş" dedi.

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Karadenizli şarkıcı Selçuk Balcı yaşadığı ürkütücü olayı anlattı: Köyüme gelip kapıma dayandı!
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