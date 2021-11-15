Karadenizli şarkıcı Selçuk Balcı yaşadığı ürkütücü olayı anlattı: Köyüme gelip kapıma dayandı!

Nuh'un Gemisi'nde konser veren sanatçı, ilginç açıklamalarda bulundu: "Pandemide çok fırsatım oldu, uzun süre köyde kaldım. Çay topladım. Çayların içindeki otları temizledim, odun kestim. Hayatımda hiç tanımadığım bir kadın, ben köydeyken kapımı çaldı ve bana, 'Rize çayı ile kaçak çayı birbirine harmanlasak ortaya nasıl bir şey çıkar? Onu araştırmaya geldim. Gelmişken de seni görmek istedim' dedi.