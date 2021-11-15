‘Kardeşlerim’ sosyal medyaya damga vurdu

ATV
'nin sevilen dizisi Kardeşlerim
, izleyiciyi yine ekrana kilitledi! Sosyal medyada da büyük ses getiren ve başladıktan dakikalar sonra 'Sırlar Ortaya Çıkarsa' hashtag'i ile en çok konuşulanlar listesine giren dizide tansiyon düşmedi. Nefeslerin tutulduğu bölümde, Kaan
'ın Akif'in oğlu olduğunu öğrenen Nebahat
çılgına döndü. Akif ise Kaan'dan ailesini kaybetmenin acısını önce evden sonra okuldan kovarak çıkardı. Babasından intikam almak isteyen Kaan ise, Kadir'e isimsiz mektup yazarak, babasının kaza sonucu değil, cinayete kurban gittiğini söyledi.