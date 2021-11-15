Nişanlısı Mina Başaran’ı feci jet kazasında kaybetmişti... Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı cephesinden müjdeli haber!

Cemiyetin genç isimlerinden Nazlı Çarmıklı ve Murat Gezer, 6 aylık bir arkadaşlıktan sonra nisan ayında aile arasında nişanlanmıştı. Taze çiftten müjdeli haber tez zamanda geldi.
Haziran ayında Çarmıklı ailesinin Beylerbeyi'ndeki yalısında sade bir törenle dünyaevine giren çift, mutluluklarını bir bebekle taçlandırmak için gün sayıyor!
Hürriyet'in haberine göre; Nazlı Çarmıklı Gezer 1.5 aylık hamile. Henüz hamileliğinin çok başında olan genç anne adayı, mutlu haberi aile üyeleri ve yakın dostlarına vermiş.
Hem Çarmıklı Ailesi hem de Gezer Ailesi mutluluktan havalara uçuyormuş.
NE OLMUŞTU?
Mina Başaran, 11 Mart 2018 Pazar günü, içinde bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen şirketlerine ait özel uçağın İran yakınlarında düşmesi sonucu uçakta bulunan diğer 11 kişi ile birlikte hayatını kaybetmişti.
Başaran Grubu'nun veliahdı Mina Başaran, Metprint Baskı Sistemleri'nin sahibi Murat Gezer Ekim ayında nişanlanmıştı.