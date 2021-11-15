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Giriş Tarihi: 15.11.2021 10:49 Son Güncelleme: 15.11.2021 11:38

Nişanlısı Mina Başaran’ı feci jet kazasında kaybetmişti... Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı cephesinden müjdeli haber!

Nişanlısı Mina Başaran’ı feci jet kazasında kaybetmişti... Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı cephesinden müjdeli haber!

Sosyetenin ünlü ismi Mina Başaran, 7 arkadaşıyla birlikte gittiği bekarlığa veda eğlencesinin dönüşünde feci bir jet kazası yaşamış ve uçaktaki 11 kişi yaşamını yitirmişti. Vahim olaydan 2.5 yıl sonra Mina Başaran’ın nişanlısı Murat Gezer, geçtiğimiz haziran ayında Cemiyetin genç isimlerinden Nazlı Çarmıklı ile dünyaevine girmişti. Taze çift Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı Gezer'den müjdeli haber geldi.

Cemiyetin genç isimlerinden Nazlı Çarmıklı ve Murat Gezer, 6 aylık bir arkadaşlıktan sonra nisan ayında aile arasında nişanlanmıştı. Taze çiftten müjdeli haber tez zamanda geldi.

Haziran ayında Çarmıklı ailesinin Beylerbeyi'ndeki yalısında sade bir törenle dünyaevine giren çift, mutluluklarını bir bebekle taçlandırmak için gün sayıyor!

Hürriyet'in haberine göre; Nazlı Çarmıklı Gezer 1.5 aylık hamile. Henüz hamileliğinin çok başında olan genç anne adayı, mutlu haberi aile üyeleri ve yakın dostlarına vermiş.

Hem Çarmıklı Ailesi hem de Gezer Ailesi mutluluktan havalara uçuyormuş.

NE OLMUŞTU?

Mina Başaran, 11 Mart 2018 Pazar günü, içinde bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen şirketlerine ait özel uçağın İran yakınlarında düşmesi sonucu uçakta bulunan diğer 11 kişi ile birlikte hayatını kaybetmişti.

Başaran Grubu'nun veliahdı Mina Başaran, Metprint Baskı Sistemleri'nin sahibi Murat Gezer Ekim ayında nişanlanmıştı.

Soho House'da düzenlenen bir törenle nişanlanan çift, 14 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda evlenmeyi planlıyordu.

Ancak Mina Başaran, bekarlığa veda partisi için gittiği Birleşik Arap Emirlikleri'nin dönüşünde feci bir kaza sonucu hayatını kaybetti.

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Nişanlısı Mina Başaran’ı feci jet kazasında kaybetmişti... Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı cephesinden müjdeli haber!
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