Sevgilimi tehdit eden kadın köyüme geldi

Karadeniz
müziğinin ünlü ismi Selçuk Balcı
, hafta
sonu Kıbrıslı hayranlarıyla
buluştu.
Nuh'un Gemisi'nde
konser veren
sanatçı, ilginç açıklamalarda
bulundu:
"Pandemide çok
fırsatım oldu, uzun
süre köyde kaldım.
Çay topladım. Çayların
içindeki otları
temizledim, odun
kestim. Hayatımda
hiç tanımadığım bir
kadın, ben köydeyken
kapımı çaldı ve
bana, 'Rize
çayı ile
kaçak çayı birbirine
harmanlasak ortaya
nasıl bir şey çıkar?
Onu araştırmaya geldim.
Gelmişken de
seni görmek istedim'
dedi. O dönemde kız
arkadaşıma 'O çocuğun
peşini bırak' ve
'O benim' gibi tehdit
mesajları geliyordu.
Sonra bir baktık,
kapıma gelen insan,
kız arkadaşıma mesaj
atan kişiymiş. Şikayet
ettik. O kişi olduğunu
öğrenince çok ürktüm.
Başka bir şehirden
gelip köyde beni
bulmuş" dedi.