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Giriş Tarihi: 16.11.2021 10:13 Son Güncelleme: 16.11.2021 10:13

‘Destan’ 23 kasım salı akşamı atv’de başlıyor!

‘Destan’ 23 kasım salı akşamı atv’de başlıyor!

Yayınlanan tanıtımları ile beklentiyi adım adım yükselten, atv ekranında yeni sezona damgasını vuracak Bozdağ Film imzalı ‘Destan’ dizisinin yayın tarihi belli oldu.

Türkiye'yle birlikte dünyanın birçok ülkesinde merakla beklenen 'Destan', 23 Kasım Salı akşamı ilk bölümüyle atv ekranında izleyici karşısına çıkacak.

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Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

Yayınlanan tanıtımları ile Türkiye başta olmak üzere 50 ülkede sosyal medya gündemin giren 'Destan' henüz yayına girmeden birçok ülkeye satılarak eşsiz bir başarıya imza attı.

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Özgün hikayesi, zengin oyuncu kadrosu, görkemli dekorları ve muhteşem aksiyon sahneleri ile ekranlara damga vuracak dizi, düşmanına esir olan Akkız ile babasının sarayında ezilen çolak ve topal han oğlu Batuga'nın destanlara yaraşır hikayesini anlatacak.

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'Destan' 23 Kasım Salı 20.00'de ilk bölümüyle atv'de seyirciyle buluşacak.

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‘Destan’ 23 kasım salı akşamı atv’de başlıyor!
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