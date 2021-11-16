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Giriş Tarihi: 16.11.2021 22:30

Ferdi Özbeğen’in yeğeninin öldürülmesine ilişkin 1 tutuklama

İHA
Ferdi Özbeğen’in yeğeninin öldürülmesine ilişkin 1 tutuklama

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ünlü şarkıcı Ferdi Özbeğen’in yeğeni Hakan Özbeğen'in bıçaklanarak öldürüldüğü olayla ilgili olarak adliye sevk edilen 5 kişiden oğlu Ç.Ö.(21) adli kontrol şartıyla tahliye edilirken, Ferit A.(39) ise tutuklandı. Olayla ilgili diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. Bilindiği üzere olay sabah Hamidiye Mahallesi'nde 590'ıncı sokak üzerinde meydana gelmişti.

Kızları Özlem A. (19) ile ilişki yaşadığı iddiaları üzerine Ferit A.(42) ve Nihan A.(40), Hakan Özbeğen'in evine gitti. Özbeğen'in oğlu Çağatay'ın evde bulunduğu sırada bıçaklı saldırı gerçekleşti. Her yer kan gölüne döndü. Göğüs bölgesinden bıçak darbesi alan Hakan Özbeğen olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis çok yönlü soruşturma başlattı. Cinayet olayı ile ilgili Ferit A., eşi Nihan A.(35) kızları Ö.A.(19) ve Ç.Ö. ile Mert T.(25)'yi gözaltına almıştı. Adliye sevk edilen şüphelilerden Ferit A. tutuklandı. Hakan Özbeğen(50) oğlu Çağatay Ö. ise adli kontrol şartıyla tahliye edilirken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.


Ferit A.'nın 4 adet kasten yaralama, mala zarar verme, konut dokunulmazlığının ihlali, resmî belgede sahtecilik hakaret, görevi yaptırmamak için direnme, TCK 191 toplam 11 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

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Ferdi Özbeğen’in yeğeninin öldürülmesine ilişkin 1 tutuklama
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