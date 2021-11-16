Hadise’den ayrılan Kaan Yıldırım aradığı aşkı buldu! Gizemli kız arkadaşıyla görüntülenince olay çıkardı!

Geçtiğimiz haziran ayında şarkıcı Hadise ile birlikteliğini noktalayan oyuncu Kaan Yıldırım, önceki akşam bir mekandan kadın arkadaşıyla çıkıp otomobiline binerken görüntülendi.
GAZETECİLERE ŞOFÖR ENGELİ
O sırada 34 yaşındaki oyuncunun şoförü, basın mensuplarına saldırarak, görüntü almaya çalışan basın mensuplarını engellemeye çalıştı.
O SORUYA CEVAP VERMEDİ
Cadde'nin haberine göre Kaan Yıldırım, kız arkadaşını araca bindirdikten sonra muhabirlerin 'Yeni kız arkadaşınız mı?' sorusuna cevap vermeyerek aracına bindi.
Basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalışan Yıldırım'ın şoförü, daha sonra otomobili gazetecilerin üzerine sürerek oradan hızla uzaklaştı.
'HADİSE' SORUSUYLA NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI
Hadise'de ayrıldıktan sonra çok fazla ortalarda görünmeyen Kaan Yıldırım, geçtiğimiz haftalarda bir üniversitede gençlerle söyleşi yapmıştı. Söyleşinin sonuna doğru Kaan Yıldırım'a çarpıcı sorular yöneltilmişti.
Mikrofonu eline alan genç öğrenci, Yıldırım'a; "Hadise sayesinde popülerliğiniz arttı. Şimdi herkes sizi daha iyi tanıyor. Ne hissediyorsunuz?" sorusunu yönelmişti.
SÖYLEŞİYİ NOKTALADI
Bu soru karşısında neye uğradığını şaşıran 34 yaşındaki oyuncu Kaan Yıldırım, üniversitedeki söyleşiyi noktalamak zorunda kalmıştı.
"BU KONULARA GİRMEM UYGUN OLMAZ"
Öte yandan ayrılık sonrası Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Geçtiğimiz aylarda biten ilişkisi hakkında ilk kez konuşan Kaan Yıldırım, gazetecilerin, "Hadise Hanım ile ayrıldınız. Öncesi ve sonrası için neler söylemek istersiniz?" sorusuna yanıt vermişti.
Ünlü oyuncu, "Karşı tarafın bir ilişkisi var. Benim bu konulara girmem hiç uygun olmaz. Ayıp olur. Onun için sizin de anlayış göstermenizi istiyorum" demişti.