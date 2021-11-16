Kuruluş Osman’da Osman Bey intikam için yemin veriyor!

OSMAN BEY FAİLLERİ BULABİLECEK Mİ?

Osman Bey, Nikea'daki zehirli tuzaktan nasıl kurtulacak? Obaya düzenlenen saldırıya hazırlıksız yakalanan Kayılar ölümcül suikastı nasıl savuşturacak? Bala Hatun, Orhan'ı koruyabilecek mi? Osman Bey Kayı Obası ve Nikea saldırılarının faillerini bulabilecek mi? Gonca Hatun'un ölümü Boran Alp'i nasıl etkileyecek? Tekfurlar Söğüt'ü ele geçirmek için nasıl bir tuzak kuracak? Osman Bey tekfurların kaçırdığı öğrencileri geri almak için ne yapacak?

Kuruluş Osman 71. bölüm 1. tanıtımı... ‘’Andım olsun ki, Gonca’nın ve cümle şehitlerin kanını yerde koymayacağm!’’ | Video