Nusret’i sigara yaktı: Ünlü işletme 10 gün mühürlü kalacak!

10 GÜN BOYUNCA MÜHÜRLÜ KALACAK

Nusret Gökçe verilen cezanın uygun olmadığını ileri sürerek karara itiraz etti. Karara itiraz eden ünlü işletmeci, bir yıllık dönem içerisinde üçüncü kez aynı cezanın gerçekleşmediğini bu nedenle kapama cezasının yerinde olmadığını ifade etti. İtirazı değerlendiren hakimlik ise işletmenin bir yıl dolmadan 4 kez ihlalde bulunduğunu bu nedenle kapatma kararının yerinde olduğunu ifade ederek Nusret Gökçe'nin itirazını reddetti. Böylece ünlü işletme 10 gün müherlenecek.