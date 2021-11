TikToker Yiğit Can Çakmak ve Samet Topcu: Fenomenler takipçilerini savaşa gönderiyormuş gibi kullanıyor!

Samet senin planların nedir?

Sametizs: Ben medya ve iletişim okuyacağım, bu sene üniversiteye başlıyorum. Kameranın içinde olduğu her şeye varım. Evet, belki fenomen olamayız 10 sene sonra. Ama medyada güzel işler başarabiliriz. Her şeyi bilmek ve her şeye hâkim olmak istiyorum. Oyunculuk için de neden olmasın gibi bir düşüncem var.

Sosyal medyada sürekli var olmak istiyor musunuz? Sıkılmadınız mı?

YiğitResmi: Açıkçası ben sıkıldım bile. İşimi yapmaktan değil, insanların bakış açılarından sıkıldım. Kitleleri yönlendiriyorlar. Biz bu işe başladığımızda böyle kutuplaşmalar yoktu. Sonradan işin rengi değişti. Fenomenler fanlarının aklını yıkadı ve onları yönetmeye başladı. Savaşa gönderiyorlarmış gibi kullanıyorlar takipçilerini. Bir insan beni yaptığım iş için sevsin istiyorum. Başka bir şeyden değil.