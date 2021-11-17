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Giriş Tarihi: 17.11.2021 12:54 Son Güncelleme: 17.11.2021 12:54

Bir Zamanlar Çukurova'da Hakan, Züleyha’ya ilan-ı aşk ediyor!

Bir Zamanlar Çukurova’da Hakan, Züleyha’ya ilan-ı aşk ediyor!

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’ dördüncü sezonunda da perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor! ‘Bir Zamanlar Çukurova’, 18 Kasım Perşembe akşamı 20.00’de 113’üncü bölümüyle atv ekranında olacak.

Züleyha, ailenin bir araya geleceği bir piknik düzenler. Pikniği uzaktan izleyen Hakan, Fikret ve Züleyha'nın yakınlığına çok bozulur ve Züleyha'yı yemeğe çıkararak ilan-ı aşk eder.

Züleyha, şaşkınlığını üzerinden atamadan Hakan onu daha da şaşırtacak bir hamlede bulunur.

DEMİR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

Demir'in ölümünü savcıdan öğrenen Züleyha, Hakan'ın kollarına yığılır. Züleyha aldığı haberle sarsılırken, Yamanlar Konağı da Demir'in ölümüyle yasa bürünür. Demir son yolculuğuna uğurlanırken, Hakan, Demir'in ölümünün sorumlusunun Abdülkadir olduğunu düşünmektedir.

BETÜL VE ABDÜLKADİR TAKTİK DEĞİŞTİRİYOR

Abdülkadir ve Betül, Züleyha ile tartışarak sonuca varamayacaklarını anlayıp taktik değiştirir. Betül'e hırsına yenik düşmemesini öğütleyen Abdülkadir, Züleyha'nın hafife alınmayacak bir düşman olduğunu söyleyip onunla arasını düzeltmesini ister. Züleyha'nın hem Hakan'dan hem de Fikret'ten ilgi görmesini kıskanan Betül, Şermin'in dolduruşuna gelerek Züleyha'ya iyice bilenir.

'Bir Zamanlar Çukurova' yeni bölümüyle perşembe 20.00'de atv'de.

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Bir Zamanlar Çukurova'da Hakan, Züleyha’ya ilan-ı aşk ediyor!
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