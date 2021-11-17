Bir Zamanlar Çukurova’da Hakan, Züleyha’ya ilan-ı aşk ediyor!

BETÜL VE ABDÜLKADİR TAKTİK DEĞİŞTİRİYOR

Abdülkadir ve Betül, Züleyha ile tartışarak sonuca varamayacaklarını anlayıp taktik değiştirir. Betül'e hırsına yenik düşmemesini öğütleyen Abdülkadir, Züleyha'nın hafife alınmayacak bir düşman olduğunu söyleyip onunla arasını düzeltmesini ister. Züleyha'nın hem Hakan'dan hem de Fikret'ten ilgi görmesini kıskanan Betül, Şermin'in dolduruşuna gelerek Züleyha'ya iyice bilenir.