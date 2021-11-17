Burcu Esmersoy’dan ikinci el kıyafet itirafı! Güzel sunucu para basıyor ama...

Magazin dünyasında adından sıkça söz ettiren sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün Etiler'de elinde para dolu zarf ile döviz bürosu-banka arasında koşuştururken objektiflere takıldı.
Etiler'de döviz bürosundan çıktığı esnada karşısında gazetecileri görünce çok şaşıran Burcu Esmersoy, ayaküstü basın mensuplarıyla sohbete koyuldu.
Ünlü sunucu, "Kazandıklarınızla bir yatırım yapıyor musunuz?" sorusuna, "Ben oldu olası yatırımlarımı gayrimenkule yaparım. Ev alıyorum bildiğiniz üzere" yanıtını verdi.
Burcu Esmersoy, "Döviz bürosundaydım. Euro bozdurdum. Ödemelerimden dolayı şimdi de parayı bankaya yatıracağım" ifadelerini kullandı.
"ARTIK İKİNCİ EL KIYAFETLER KULLANIYORUM"
Giyim tarzıyla dikkat çeken Esmersoy, "Bu benim ikinci elden aldığım bir erkek takımı. Bir süredir ikinci el kıyafetler kullanıyorum" açıklamasını yaptı.
45 yaşındaki güzel, "Tüketim çılgınlığının önüne geçmek için bir süredir bu şekilde ilerliyorum. Kendi ekonomi de iyi yönetiyorum bu vesileyle" dedi.
"SABAH 5'TE UYANIYORUM"
Esmersoy, daha önce verdiği bir röportajda; "Çalıştıkça ışıldıyorum. Sağlıklı bir hayat yaşıyorum. 8.30'da uykum geliyor. Uygulama indirdim, telefonum 8'de kapanıyor. 9.30-10.00'da yatıyorum. Sabah 5'te uyanıyorum. Spor, düzenli hayat, sağlıklı beslenme" demişti.
Beyaz ekmek yemediğinden bahseden ve fit vücuduyla bilinen sunucu, "Simit delisiyim. Pazar günü ödül yapıyorum. Simit, tereyağı, reçel. Kahvaltıda sekiz simit yerim" sözleriyle şaşırtmıştı.