Burcu Esmersoy’dan ikinci el kıyafet itirafı! Güzel sunucu para basıyor ama...

"ARTIK İKİNCİ EL KIYAFETLER KULLANIYORUM"

Giyim tarzıyla dikkat çeken Esmersoy, "Bu benim ikinci elden aldığım bir erkek takımı. Bir süredir ikinci el kıyafetler kullanıyorum" açıklamasını yaptı.

45 yaşındaki güzel, "Tüketim çılgınlığının önüne geçmek için bir süredir bu şekilde ilerliyorum. Kendi ekonomi de iyi yönetiyorum bu vesileyle" dedi.