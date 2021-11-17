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Giriş Tarihi: 17.11.2021 10:40 Son Güncelleme: 17.11.2021 11:01

Burcu Esmersoy'dan ikinci el kıyafet itirafı! Güzel sunucu para basıyor ama...

Burcu Esmersoy’dan ikinci el kıyafet itirafı! Güzel sunucu para basıyor ama...

Açıklamaları magazin gündemine damga vuran, iddialı pozları sosyal medyayı sallayan Burcu Esmersoy'dan şaşırtan itiraf geldi. Magazin dünyasında adından sıkça söz ettiren sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün Etiler'de elinde para dolu zarf ile döviz bürosu-banka arasında koşuştururken objektiflere takıldı. Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, "Kazandıklarınızla bir yatırım yapıyor musunuz?" sorusuna yanıt verirken, özellikle tüketim çılgınlığının önüne geçmek için ikinci elden giyindiğini itiraf etmesi şoke etti. İşte Burcu Esmersoy'un dikkat çeken açıklamaları...

Magazin dünyasında adından sıkça söz ettiren sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün Etiler'de elinde para dolu zarf ile döviz bürosu-banka arasında koşuştururken objektiflere takıldı.

Etiler'de döviz bürosundan çıktığı esnada karşısında gazetecileri görünce çok şaşıran Burcu Esmersoy, ayaküstü basın mensuplarıyla sohbete koyuldu.

Ünlü sunucu, "Kazandıklarınızla bir yatırım yapıyor musunuz?" sorusuna, "Ben oldu olası yatırımlarımı gayrimenkule yaparım. Ev alıyorum bildiğiniz üzere" yanıtını verdi.

Burcu Esmersoy, "Döviz bürosundaydım. Euro bozdurdum. Ödemelerimden dolayı şimdi de parayı bankaya yatıracağım" ifadelerini kullandı.

"ARTIK İKİNCİ EL KIYAFETLER KULLANIYORUM"

Giyim tarzıyla dikkat çeken Esmersoy, "Bu benim ikinci elden aldığım bir erkek takımı. Bir süredir ikinci el kıyafetler kullanıyorum" açıklamasını yaptı.

45 yaşındaki güzel, "Tüketim çılgınlığının önüne geçmek için bir süredir bu şekilde ilerliyorum. Kendi ekonomi de iyi yönetiyorum bu vesileyle" dedi.

"SABAH 5'TE UYANIYORUM"

Esmersoy, daha önce verdiği bir röportajda; "Çalıştıkça ışıldıyorum. Sağlıklı bir hayat yaşıyorum. 8.30'da uykum geliyor. Uygulama indirdim, telefonum 8'de kapanıyor. 9.30-10.00'da yatıyorum. Sabah 5'te uyanıyorum. Spor, düzenli hayat, sağlıklı beslenme" demişti.

Kök hücre yaptırdığını söyleyen ünlü sunucu, estetik hakkında, "Kolajen desteği de var. Botoks olabilir ama dolguyla işim yok" ifadelerini kullanmıştı.

Beyaz ekmek yemediğinden bahseden ve fit vücuduyla bilinen sunucu, "Simit delisiyim. Pazar günü ödül yapıyorum. Simit, tereyağı, reçel. Kahvaltıda sekiz simit yerim" sözleriyle şaşırtmıştı.

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Burcu Esmersoy'dan ikinci el kıyafet itirafı! Güzel sunucu para basıyor ama...
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