DİJİTAL sohbet programı The Stay Art Talk, üçüncü bölümüyle sosyal medya hesabı The Stay'de yayınlandı. Jülide Ateş'in moderatörlüğündeki programa, BASE&Kolekta Kurucu Ortağı Ali Kerem Bilge , Dijital Sanat Küratörü Esra Özkan , GAIA&GINO Kurucu ve Kreatif Direktörü Gaye Çevikel ve Baksı Müzesi Kurucusu Hüsamettin Koçan konuktu. The Stay Bosphorus'ta yapılan söyleşide, tasarım ele alındı.