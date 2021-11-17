Dubai’den Türkler geçti!

Pınar Kerimoğlu
, Nişantaşı'nda hizmet veren hazır giyim mağazası Lady Estrella
'nın yeni şubesini Dubai'de açtı. Kerimoğlu, Dubaili ortağı Linda Al Omari
ile Sofitel Dubai Jumeirah Otel
'in balo salonunda açılış partisi düzenledi. Birçok iş insanı ve blogger'ın katıldığı davette, 80 parçadan oluşan yeni koleksiyon 8 manken tarafından sergilendi. Başarılı Türk markalarının mağazalarının yer aldığı Dubai'de ilk kez Haute Couture
mağazası açan Kerimoğlu, mutluluğunu geceye katılan dostlarıyla paylaştı.
FASHİON WEEK'TE 50 GELİNLİK
Dünyanın ve Orta Doğu'nun saygın moda organizasyonlarından biri sayılan Dubai Fashion Week önceki gün gerçekleştirildi. Türk moda tasarımcısı Pınar Bent
, 50 gelinlik ile etkinliğin kapanış defilesini yaptı. Dubai'nin yeni moda eğlence merkezi olan Dubai Meydan'daki defileyi kraliyet ailesinden bazı isimler de izledi.