‘Gözyaşları içerisinde izledim’

Dünya harp tarihine adını altın harflerle yazdıran Çanakkale Savaşı
'nın kahramanlarından Ezineli Yahya Çavuş
'un kahramanlık destanını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için, Ezineli Yahya Çavuş adlı bir belgesel çekilmişti. Belgeselin galası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın katılımıyla dün akşam Troya Müzesi
'nde gerçekleşti. Belgeseli, filmin ekibi ve gençlerle birlikte izleyen Cumhurbaşkanı, gösterim bitiminde "Ben Muharrem'in babası rolünü canlandıran Görkem Sevindik
'i kutluyorum. Gerçekten Yahya Çavuş'u yaşayarak bu rolü oynadı ve doğrusu gözleri yaşlı olarak izledim, ağladım. Tabii eserin senaryosu konusunda da senarist kardeşime özellikle teşekkür ediyorum, kendilerini kutluyorum" dedi.