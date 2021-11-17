’Kuruluş Osman’a damga vuran sahne: Kayı Obası’na yapılan baskının faturası ağır oldu! Gonca Hatun şehit düştü!

"BEN ÇOK SEVDİM SENİ..."

Boran Alp, Gonca Hatun'un başından bir an ayrılmazken, durumunun ağırlaştığını fark ederek Kumral Abdal'a haber vermek istedi. Ancak Gonca Hatun, son anlarını birlikte geçirmek üzere Boran Alp'ten yanında kalmasını isteyerek "Boran'ım! Hakkını helal edesin… Ben çok sevdim seni…" dedi.

GONCA HATUN ŞEHİT DÜŞTÜ

Bu sözler üzerine Boran Alp "Etme Gonca'm etme canımın yarısı, beni sensiz koyma. Vakti değil Gonca'm! Vakti değil… Daha ne günler göreceğiz biz… Şimdi bu kadar erken olmaz!" diyerek itiraz etti. Gonca Hatun eşi Boran Alp'e son sözleri "Ben senden razıyım… Harap etme kendini… Dünyalığımız bu kadarmış…" oldu. Boran Alp'in haber verdiği Bala Hatun da telaşla çadıra geldi ve Gonca Hatun'un şehit düştüğü anda yanındaydı.