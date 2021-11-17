Palalı’nın Bircan Bali’ye açtığı davada beraat

Ünlü sunucu Bircan Bali, sunucusu olduğu bir programda geçtiğimiz yıl bir Palalı lakabıyla tanınan Sabri Çelebi hakkında yorum yaptı. Bali, 'FETÖ'nün ayyuka çıktığı, basının da kendini ele verdiği o kaos ortamında bir de bu deliyle uğraştık değil mi?' şeklinde konuştu. Çelebi, kendisini hedef alarak hakaret içerikli yorum yaptığı gerekçesiyle ünlü sunucuyu savcılığa şikayet etti.
YARGILANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Çelebi'nin ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Uzlaşma kapsamına giren dosya, Uzlaştırma Büroya gönderildi. Çelebi, ünlü sunucuyu affetmedi. Bali hakkında, 'Hakaret' suçundan dava açıldı.
BERAAT ETTİ
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada ünlü sunucu, hakaret etme kastı olmadığını ileri sürdü. Duruşma savcısı, Bali'nin sarf ettiği sözlerde hakaret suçunun unsurları oluşmadığına dair mütalaasını sundu.