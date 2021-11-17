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Giriş Tarihi: 17.11.2021 16:29

Palalı'nın Bircan Bali'ye açtığı davada beraat

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Palalı’nın Bircan Bali’ye açtığı davada beraat

Kamuoyunda 'Palalı Sabrı' lakabıyla tanınan Sabri Çelebi, sunucusu olduğu TV programında kendisine, 'Deli' diyerek hakaret ettiğini ileri sürdüğü Bircan Bali'yi şikayet etti. Bali hakkında, hakaret suçundan dava açıldı. Mahkeme, hakaretin oluşmadığı yönünde değerlendirme yaparak beraat kararı verdi.

Ünlü sunucu Bircan Bali, sunucusu olduğu bir programda geçtiğimiz yıl bir Palalı lakabıyla tanınan Sabri Çelebi hakkında yorum yaptı. Bali, 'FETÖ'nün ayyuka çıktığı, basının da kendini ele verdiği o kaos ortamında bir de bu deliyle uğraştık değil mi?' şeklinde konuştu. Çelebi, kendisini hedef alarak hakaret içerikli yorum yaptığı gerekçesiyle ünlü sunucuyu savcılığa şikayet etti.

YARGILANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Çelebi'nin ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Uzlaşma kapsamına giren dosya, Uzlaştırma Büroya gönderildi. Çelebi, ünlü sunucuyu affetmedi. Bali hakkında, 'Hakaret' suçundan dava açıldı.

BERAAT ETTİ

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada ünlü sunucu, hakaret etme kastı olmadığını ileri sürdü. Duruşma savcısı, Bali'nin sarf ettiği sözlerde hakaret suçunun unsurları oluşmadığına dair mütalaasını sundu.

Mahkeme, savcının mütalaası ardından ünlü sunucunun beraatına karar verdi.

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Palalı'nın Bircan Bali'ye açtığı davada beraat
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