Palalı’nın Bircan Bali’ye açtığı davada beraat

Ünlü sunucu Bircan Bali, sunucusu olduğu bir programda geçtiğimiz yıl bir Palalı lakabıyla tanınan Sabri Çelebi hakkında yorum yaptı. Bali, 'FETÖ'nün ayyuka çıktığı, basının da kendini ele verdiği o kaos ortamında bir de bu deliyle uğraştık değil mi?' şeklinde konuştu. Çelebi, kendisini hedef alarak hakaret içerikli yorum yaptığı gerekçesiyle ünlü sunucuyu savcılığa şikayet etti.