Güher Pekinel turnede hırsız mesaide

BEŞİKTAŞ'TA OTURUYOR
Dünyaca ünlü piyanist Güher Pekinel
, geçtiğimiz günlerde yurt dışından dönüp Beşiktaş
'taki evine geldi. Ancak Pekinel, evinde birtakım değişiklikler fark etti. Evin her tarafını kontrol etmeye başlayan ünlü piyanist, eşyalarının çalındığını gördü. Evine hırsız girdiğini anlayan Pekinel, soluğu karakolda aldı.
'BUNA ARTIK SON VERİLSİN'
Etiler Polis Merkezi'nde ifade veren Güher Pekinel, "Çoğunlukla yurt dışında yaşıyorum. Turnelere çıkıyorum. Son 1.5 yıldır ikametime geldiğimde bu tarz olaylarla sık karşılaşmaya başladım. Artık buna son verilmesini ve hırsızların bulunmasını istiyorum" deyip şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
, olayla ilgili soruşturma başlattı.