Son dakika: Kazanan taraf Ece Erken oldu! Reynmen tazminat ödeyecek!

"İNSANLARIN ÖZEL HAYATLARINI KONUŞMAK DIŞINDA BAŞKA VASFIN NE?''

Ezan paylaşımı nedeniyle eleştirilen Reynmen, kendisini eleştiren ikili hakkında sosyal medya hesabından "Bitmek bilmedi karalamalarınız, leşsiniz, ucuzsunuz'' şeklinde yazılı bir paylaşımda bulunmuş, ardından yaptığı açıklamada "İnsanların özel hayatlarını konuşmak dışında başka vasfın ne? Bunu benimle paylaş ben bunu merak ediyorum. İnşallah yarın bu storylerimi döndürürsünüz programda. İnşallah o zaman başlayacaksınız tabii insanların hayatlarını konuşmaya. Elimden ne geliyorsa yapacağım hukuki anlamda. Doktor Ahmet Arif Aslan da beni dinden çıkarmış tövbe etmem lazımmış. Tövbe'' ifadelerini kullanmıştı. Açıklama üzerine Ece Erken, avukatı Gökçe Sobay aracılığıyla mahkemeye başvurarak tazminat davası açmıştı.