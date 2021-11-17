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Giriş Tarihi: 17.11.2021

Tarihi Alkazar Sineması hareketin merkezi oldu

Tarihi Alkazar Sineması hareketin merkezi oldu
Beyoğlu'nun sembolik adreslerinden Alkazar Sineması yepyeni bir sahneye dönüştü. "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin son gününde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın katılımıyla kapılarını yeniden açan Alkazar Sineması, Nike'ın desteğiyle hayata geçirilen "HOPE Alkazar" ile gençliği spor, kültür ve sanat ekseninde harekete çağırıyor. Dijital sanatın alışılmışa meydan okuyan isimlerinden Refik Anadol, ilkleri denediği "Alkazar Rüyası" isimli interaktif enstalasyonu ile HOPE Alkazar'da yerini aldı. Esra Gülmen gibi genç sanatçı ve tasarımcılar ile Cedi Osman gibi spor dünyasının starları da bu topluluğun parçası olarak öne çıktı. Nike sporcuları geleceğin atletlerine ilham verecek atölyeler düzenlerken DansFabrika, Cihangir Yoga, SosyalBen, Onaranlar Kulübü gibi yenilikçi ve cesur ekiplerin etkinlikleri, yine bu çatı altında toplandı.
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Tarihi Alkazar Sineması hareketin merkezi oldu
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