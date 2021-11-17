Ünlü piyanist Güher Pekinel isyan etti! Evine hırsız dadandı!

Sık sık yurtdışına çıkan ve yılın büyük bir bölümünü yurtdışında geçiren 70 yaşındaki piyanist Güher Pekinel, geçtiğimiz aylarda Beşiktaş'taki evine geldiğinde evde birtakım değişiklikler olduğunu fark etti. Camlarda bulunan panjurları açmak isteyen Pekinel, bu sırada bir aksaklık yaşadı. Hemen evin her tarafını kontrol etmeye başlayan ünlü piyanist, balkona çıktığında ise eşyalarının çalındığını fark etti. Evine hırsız girdiğini anlayan piyanist soluğu karakolda aldı.