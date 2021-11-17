Yine nefesler tutuldu

ATV
'nin pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Kalp Yarası
, 20'nci bölümüyle yine izleyiciyi ekrana kilitledi. Dizinin yayınlanan yeni bölümü #BebeğimNerede etiketiyle sosyal medyada çok konuşuldu. Nefes kesen bölümde olaylar şöyle gelişti: Mirza
, Ayşe'yi baygın bir halde evde bulunca hemen hastaneye kaldırdı. Ferit, eve geldiğinde gördüğü manzara karşısında büyük bir şok yaşadı. Hastaneye kaldırılan Ayşe'nin zehirlendiği ortaya çıktı. Ayşe'nin hayatı riske girince, doktorlar Ferit'ten bir seçim yapmasını istedi. Ferit ise bebeğin alınmasına karar verdi.