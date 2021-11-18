"Destan" dizisi 23 Kasım'da seyirciyle buluşacak

"TÜRKLERİN MÜSLÜMANLIĞA GEÇİŞ PSİKOLOJİSİNİ VE DUYGULARINI İDRAK ETMİŞ OLACAĞIZ"

Bu yapımlar esnasında her zaman tarihe farklı bir noktadan bakabilme arzusu olduğuna değinen Bozdağ, "Bugüne kadar genellikle büyük kahramanların ya da olayların hikayelerine yer verdik. Bu kez ise bir kadın kahraman üzerinden tarihin çok bilinmeyen bir dönemine bir yolculuk yapacağız. Bir öksüz bir yetim olan iki mazlumun tarihin gidişatını nasıl değiştirdiğinin hikayesi olacak. Aynı zamanda Türklerin Müslümanlığa geçiş psikolojisini ve duygularını idrak etmiş olacağız." diye konuştu.