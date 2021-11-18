Haberler Günaydın Haberleri Evde sakinim sahnede çılgın
Giriş Tarihi: 18.11.2021

Evde sakinim sahnede çılgın

Evde sakinim sahnede çılgın
Son dönemde sahnede giydiği kıyafetleriyle beğeni toplayan Simge, ileride moda dünyasına girip kendi adıyla bir koleksiyon hazırlamak istediğini açıkladı. "Sahnedeki Simge ile evdeki Simge arasında çok fark var" diyen şarkıcı, "Evdeçok sakin, rahat giyinen, sahnede ise enerjik ve çılgın bir kadınım" diye konuştu. Şarkıcı, "Sanatçıların bir giydiğini bir daha giymemesine karşıyım" diyerek şunları söyledi: "Sahne benim vitrinim onun için çok özenli davranıyorum. Şarkılarıma, sahneme ve kıyafetlerime harcadığım paraya hiç üzülmem. Ama giydiğim kıyafetleri Adana, Ankara ve Gaziantep'te sahne alan şarkıcılara gönderiyorum." Sanatçının kostümlerinin kuru temizleme yapıldıktan sonra altı ayda bir kargolanarak, yeni sahiplerine ulaştırıldığı öğrenildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Evde sakinim sahnede çılgın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA