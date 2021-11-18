Evde sakinim sahnede çılgın

Son dönemde sahnede giydiği kıyafetleriyle beğeni toplayan Simge
, ileride moda dünyasına girip kendi adıyla bir koleksiyon hazırlamak istediğini açıkladı. "Sahnedeki Simge ile evdeki Simge arasında çok fark var" diyen şarkıcı, "Evdeçok sakin, rahat giyinen, sahnede ise enerjik ve çılgın bir kadınım" diye konuştu. Şarkıcı, "Sanatçıların bir giydiğini bir daha giymemesine karşıyım" diyerek şunları söyledi: "Sahne benim vitrinim onun için çok özenli davranıyorum. Şarkılarıma, sahneme ve kıyafetlerime harcadığım paraya hiç üzülmem. Ama giydiğim kıyafetleri Adana
, Ankara
ve Gaziantep
'te sahne alan şarkıcılara gönderiyorum." Sanatçının kostümlerinin kuru temizleme yapıldıktan sonra altı ayda bir kargolanarak, yeni sahiplerine ulaştırıldığı öğrenildi.