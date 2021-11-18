Evlilik için psikolojik ehliyet şart! Ünlü isimlerden ‘Evlilik Ehliyeti’ yorumu!

Esengül Aypek:



İSABETLİ VE YERİNDE BİR ÇÖZÜM OLUR

"EVLİLİK öncesi iki tarafın da psikolojik olarak durumlarını gösteren ve bu önemli karara hazır olup olmadığını test eden bir uygulamayı, raporu sonuna kadar destekliyorum. Bence hayatın her alanında evlilik, iş, çocuk yapma kararı gibi konularda da 'Kişi psikolojik olarak buna hazırdır' belgesi verilmeli."