Evlilik için psikolojik ehliyet şart! Ünlü isimlerden ‘Evlilik Ehliyeti’ yorumu!

EĞİTİM DE VERİLSİN
Kadına yönelik şiddete karşı milletvekillerinden 'evlilik için ehliyet' önerisi geldi. TBMM Kadına Şiddeti Araştırma Komisyonu'nun da gündeme aldığı dosyada; evlilik öncesi çiftlerin eğitime tabi tutulması ve kişilerin şiddet geçmişlerinin araştırılarak psikolojik rapor alması gibi maddeler bulunuyor. Sanat dünyasının ünlü isimleri de konuyla ilgili fikirlerini GÜNAYDIN'a açıkladı.
Hakan Bilgin
TBMM ÇOK GÜZEL BİR ÇALIŞMA YAPIYOR
"ÇALIŞMAYI kesinlikle destekliyorum. Sadece evlenmek için değil, insanların anne-baba olmak için de bir sınavdan geçirilmesi gerektiği düşüncesindeyim. TBMM çok güzel bir şey yapıyor.
Selen Görgüzel
EVLİLİK GİBİ ÇOCUK İÇİN DE VERİLMELİ
"BENCE insanların ruhsal durumlarına bakılmalı; evlenip evlenemeyeceğine hatta çocuk sahibi olup olamayacağına karar verilmeli. Çalışmayı destekliyor ve gelecek için ümit verici bir gelişme olarak görüyorum."
Jessica May
İNSANIN İÇİNDEKİ KÖTÜLÜĞÜ SADECE EĞİTİM DEĞİŞTİREBİLİR
"ŞİDDETE karşı ilk adım olarak güzel bir çalışma ama uzun vadede çözüm olacağını düşünmüyorum. Çünkü gerçek olmayan cevaplarla 'iyi' raporu alabilecek sayısız insan var. Bir insanın sinirlenince neler yapabileceğini, nasıl kendinden geçebileceğini bilemeyiz. İsterse bir sürü 'iyi' raporu alsın; insan içinde gizlenen kötülüğü sadece eğitimle yenebilir."
Esengül Aypek:
İSABETLİ VE YERİNDE BİR ÇÖZÜM OLUR
"EVLİLİK öncesi iki tarafın da psikolojik olarak durumlarını gösteren ve bu önemli karara hazır olup olmadığını test eden bir uygulamayı, raporu sonuna kadar destekliyorum. Bence hayatın her alanında evlilik, iş, çocuk yapma kararı gibi konularda da 'Kişi psikolojik olarak buna hazırdır' belgesi verilmeli."
Wilma Elles
HARİKA FİKİR!
"EVLİLİK ehliyeti, bence harika bir fikir. Ancak daha da gerekli olanı çocuk yetiştirme ehliyeti… Benim anneannem ve büyükbabam 40 sene, annemle babam 35 sene evli kaldılar. Uzun ve mutlu bir evlilik için bu rapor gerekli."
Fulya Zenginer
EŞİTLİK KÜLTÜRÜMÜZÜN BİR PARÇASI OLMALI
"BEN tek başına bu raporun kadına şiddeti çözebileceğine inanmıyorum. Önce kadına saygı duyma eğitimi verilmeli. Kadınerkek eşitliği, kültürümüzün bir parçası haline getirilmeli."
Aydilge
KADIN HAKLARINI KORUYACAKSA EVET
"Gerçekten kadınların haklarını korumak, evliliğin bir iktidar değil, paylaşım alanı olduğunun altını çizecek bir uygulama olursa tabii ki desteklerim."