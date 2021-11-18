Konser takviminden memnun

BAŞARILI sanatçı Altay Biber
, önceki gün eşi Gülsüm Hanım
'la birlikte alışveriş turuna çıktı. Akmerkez'de mağazaları dolaşan ikili, muhabirler ile ayaküstü sohbet etti. Geçtiğimiz günlerde single parçasını çıkaran Altay, "Şu an çıkardığımız şarkı çalışmalarını yapıyorum, çok iyi gidiyor. Kısmet olursa 2 şarkı daha var, stüdyo aşamasındayım" dedi. Normalleşme sürecinden memnun olduğunu belirten Altay, şöyle devam etti: "Tabii ki dikkat ederek normalleşmek iyi, sahnelerim yoğun şekilde devam ediyor."