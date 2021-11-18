Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre’den şaşırtan açıklama: Çok korktum, kabus gibiydi!

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay ile ilgili magazin gündeminde yer alan haberler, ünlü sanatçının hayranlarını endişelendirmişti. Orhan Gencebay'ın koronavirüse yakalandığı ve hastanede tedavi gördüğü iler sürülmüş, ancak taraflar konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamıştı.
SEVİM EMRE'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ
Bugün ünlü sanatçının eşi Sevim Emre, ünlü sanatçının bir süre önce koronavirüse yakalandığını açıkladı.
"ORHAN BABA'NIZ KORONA OLDU!"
Sevim Emre, "Gördüğüm lüzum gereği aşının önemini belirtmek için bu açıklamayı yapıyorum. Hala aşıya karşı olanlar var. Canlarım; Orhan Baba'nız ve ben bir ay önce korona oldu. Bunu siz sevenlerimizden değil, kötülükle beslenenlerin, klavye delikanlılarının negatif enerjisini üstümüze çekmemek için açıklamadı."
"ÇOK KORKTUM KABUS GİBİYDİ! ŞÜKÜRLER OLSUN ÇOK HAFİF ATLATTIK"
Ayrıca Sevim Emre, Gencebay'ın katıldığı bir programda virüs kapmış olduğunu belirterek, "Tabii ki ben de temaslı oldum. Çok korktum, kabus gibiydi. Orhan Baba'nın kalp rahatsızlığı beni çok endişelendirdi ama şükürler olsun çok hafif atlattık." İfadelerini kullandı.