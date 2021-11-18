Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre’den şaşırtan açıklama: Çok korktum, kabus gibiydi!

"ÇOK KORKTUM KABUS GİBİYDİ! ŞÜKÜRLER OLSUN ÇOK HAFİF ATLATTIK"

Ayrıca Sevim Emre, Gencebay'ın katıldığı bir programda virüs kapmış olduğunu belirterek, "Tabii ki ben de temaslı oldum. Çok korktum, kabus gibiydi. Orhan Baba'nın kalp rahatsızlığı beni çok endişelendirdi ama şükürler olsun çok hafif atlattık." İfadelerini kullandı.