Sağlıklı uyku şart

BİRCE Akalay
, önceki gece bir davete katıldı. Gittiği mekandan erkenden ayrılıp evine dönen oyuncu, "Vakitli eve gidiyorum. Yarın iş güç var" dedi. Markası için çalıştığını söyleyen oyuncu, "Yakın zamanda dijitalde bir projemiz olacak, onun için çalışıyorum. Bu aralar sağlıklı bir yaşam için uykuma dikkat ederek yaşamaya çalışıyorum" diye konuştu. Takı markasıyla ilgili ise şunları söyledi: "Güzel geri dönüşler alıyorum. Ticaret bildiğim bir şey değildi. Yavaş yavaş öğreniyorum. Başka sürprizlerim de olabilir."