Türk adetlerine göre çocuk yetiştiriyorum

Wilma
Elles, ikiz çocukları Milat ve Melodi'yi nasıl yetiştirdiğini ve Türkiye sevgisini anlattı. Önceki gün İzmir
'de düzenlenen Vizyoner Markalar Defilesi
'nde podyuma çıkan ünlü manken, Mihriban Sposa
'nın koleksiyonunu sergiledi. Etkinlikte gazetecilerle bir araya gelen Elles, "Çocukları çok seviyorum. Ne kadar çok çocuk olursa o kadar güzel olur" dedi.
MAMA DEĞİL ANNE
Elles, sözlerine şöyle devam etti: "Çocuklarımı Türk örf ve adetlerine göre yetiştiriyorum. Onların ilk dilleri Türkçe. Mesela bana mama değil anne diye sesleniyorlar." Rol aldığı Silver Carnation
adlı sinema filminin Oscar aday adayı olması hakkında da konuşan oyuncu, "Yönetmen arayıp söyleyince sevinçten havaalanında dans etmeye başladım. Bu proje yüzünden belki bana ileride uluslararası teklifler gelecek. Bu arada benim hayalim Peru
'da ve Alaska
'da film çekmek" dedi.