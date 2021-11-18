Haberler Günaydın Haberleri Türk adetlerine göre çocuk yetiştiriyorum
Giriş Tarihi: 18.11.2021

Türk adetlerine göre çocuk yetiştiriyorum

Türk adetlerine göre çocuk yetiştiriyorum
Wilma Elles, ikiz çocukları Milat ve Melodi'yi nasıl yetiştirdiğini ve Türkiye sevgisini anlattı. Önceki gün İzmir'de düzenlenen Vizyoner Markalar Defilesi'nde podyuma çıkan ünlü manken, Mihriban Sposa'nın koleksiyonunu sergiledi. Etkinlikte gazetecilerle bir araya gelen Elles, "Çocukları çok seviyorum. Ne kadar çok çocuk olursa o kadar güzel olur" dedi.

MAMA DEĞİL ANNE
Elles, sözlerine şöyle devam etti: "Çocuklarımı Türk örf ve adetlerine göre yetiştiriyorum. Onların ilk dilleri Türkçe. Mesela bana mama değil anne diye sesleniyorlar." Rol aldığı Silver Carnation adlı sinema filminin Oscar aday adayı olması hakkında da konuşan oyuncu, "Yönetmen arayıp söyleyince sevinçten havaalanında dans etmeye başladım. Bu proje yüzünden belki bana ileride uluslararası teklifler gelecek. Bu arada benim hayalim Peru'da ve Alaska'da film çekmek" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Türk adetlerine göre çocuk yetiştiriyorum
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA