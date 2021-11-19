Atv’nin heyecanla beklenen dizisi ‘Destan’ görücüye çıktı!

OMUZ OMUZA BİR EKİBİMİZ VAR

Dizide Alpagu Han karakterini canlandıran Selim Bayraktar canlandırdığı rolü şöyle anlattı: "Ailesi ile olan ilişkisi, devlet işlerinin önüne geçmeyen bir karakter. Zaten tarihe baktığınızda Türk hanlığı bu günlere bu zihniyetle gelebilmiş. Tarihi gerçekliği olan karakterleri daha önce oynamıştım. Bu tür karakterleri oynamak kolay değil. Bir hanı oynayacaksan buna önce kendimi sonra ekibi inandırmam gerekiyor. Uzun soluklu bir işte bunu devam ettirebilmek hiç kolay değil. Neyse ki ekibimiz ve oyuncu arkadaşlarımız büyük destek veriyor. Zaten her zaman böyle omuz omuza olmak gerekiyor."