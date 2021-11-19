Bembeyaz bir sayfa açtı

Ünlü şarkıcı Merve Özbey
, yeni single'ı 'Kendine Dünya'yı bugün müzikseverlerle buluşturdu. Şarkının klip çekimleri için aşçı önlüğüyle mutfağa giren Özbey, "Müziğin en riskli yanı şarkı seçimi. Doğru şarkıyı seçmek için işin mutfağını iyi tanımak o tarafı iyi koklayabilmek gerekiyor" dedi. Gülşen Aybaba
'nın yönetmenliğini yaptığı şarkının klibi Nişantaşı
'nda çekildi. DMC
etiketiyle çıkan şarkının söz ve müziğine Zeki Güner
imza attı, düzenlemesini ise Celil Yavuz
yaptı. 'Tamamen Arabesk' isimli yeni sahne konsepti ve önümüzdeki aylarda üst üste vereceği şarkılarla sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Özbey, "Beyaz yeniliği temsil eder. Yeni sahne konseptimiz ve yeni şarkılarımızla kariyerimizde bembeyaz bir sayfa açıyoruz" dedi.