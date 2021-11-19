Destan ekibi diziyi anlattı! Ebru Şahin: Akkız’a asla hayır diyemezdim!

Türkiye televizyon tarihinin en iddialı projelerinden biri olan, Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisi 23 Kasım Salı akşamı ATV'de yayınlanacak ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlayacak. Destan'ın önceki gün de basın toplantısı gerçekleşti. Tüm ekip kamera karşısına geçerek diziyi anlattı. Keyifli anlara SABAH TV olarak şahitlik ederken, dizinin oyuncularından Destan'a dair merak edilenleri dinledik…

EBRU ŞAHİN

Öncelikle nasılsınız, heyecanlı mısınız?

Heyecanlıyız, mutluyuz. 6-7 aydır bir hazırlık sürecindeyiz. Bizden daha önce hazırlanan bir ekip de var. Temeli sağlama oturmuş işler çıkıyor. O anlamda güzel gidiyor şu anda.

Kostümleriniz harika, tam dönemine uygun olarak görüyorum sizi. Ne kadar sürede hazırlanıyorsunuz?

Dönem işi yaptığımız için gerçeklikten kopmamaya çalışıyoruz. Daha çok savaş makyajı şeklinde ilerlediğimiz için de yaklaşık 40-45 dakika filan sürüyor.