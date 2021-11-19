Gülmanlar üçüncü kez yargıtay yolunda! 8 yıllık boşanma davasında karar çıktı!

YARGITAY'DAN DÖNDÜ

Yargıtay, tazminat almadan boşanan Feryal Gülman'ın itirazını haklı bulmuş ve dava yeniden görülmüştü. Görülen davada bu kez de mahkeme çifti boşamamış, Feryal Gülman da kararı ikinci kez Yargıtay'a taşımıştı. Yargıtay, Feryal Gülman'ın itirazını haklı bularak, boşanma davasının zina ve onur kırıcı talepli olarak yeniden görülmesine karar vermişti.