Gülmanlar üçüncü kez yargıtay yolunda! 8 yıllık boşanma davasında karar çıktı!

Feryal Gülman 27 yıllık eşi Kemal Gülman'a 2013'te zina nedeniyle boşanma davası açmış, 200 milyon TL tazminat istemişti. Mahkeme 2 yıl sonra verdiği kararda tarafları karşılıklı kusurlu bularak boşamıştı.
"Eşim beni aldatıyor" diyerek Kemal Gülman'dan 200 milyon TL tazminat, aylık 225 bin TL de nafaka talebi reddedilen Feryal Gülman, kararı Yargıtay'a taşımıştı. Çiftin boşanma davasının Yargıtay'daki incelemesi devam ederken Kemal Gülman, Feryal Gülman'ın bu süreçten sonra basına yaptığı konuşmalar nedeniyle 'ağır kusurlu' sayılmasını isteyerek 500 bin TL tazminat isteyerek karşı boşanma davası açmıştı.
YARGITAY'DAN DÖNDÜ
Yargıtay, tazminat almadan boşanan Feryal Gülman'ın itirazını haklı bulmuş ve dava yeniden görülmüştü. Görülen davada bu kez de mahkeme çifti boşamamış, Feryal Gülman da kararı ikinci kez Yargıtay'a taşımıştı. Yargıtay, Feryal Gülman'ın itirazını haklı bularak, boşanma davasının zina ve onur kırıcı talepli olarak yeniden görülmesine karar vermişti.
İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen boşanma davası sonuçlandı. Gizli görülen duruşmada tarafları avukatları temsil etti. Mahkeme 8 yıldır süren, iki kez Yargıtay'dan dönen davada tarafların boşanmasına karar verdi. Kemal Gülman'ın tazminat ödemesine hükmetti. Taraf avukatları, davadaki gizlilik nedeniyle tazminat hakkında açıklamada bulunmadı. Tazminat ödemesine karar verilen Kemal Gülman'ın Yargıtay'a başvuracağı öğrenildi.