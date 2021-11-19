Kuruluş Osman’dan sezon rekoru

SOSYAL MEDYAYA DA DAMGA VURDU
ATV
dizisi Kuruluş Osman
, ekrana gelen 71'inci bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Dizi Tüm Kişiler
'de yüzde 10,43 izlenme oranı ve 26,02 izlenme payı, AB
'de yüzde 8,04 izlenme oranı ve 22,52 izlenme payı ve 20+ABC1'de yüzde 10,53 izlenme oranı ve yüzde 25,26 izlenme payı elde ederek üç kategoride de en çok izlenen yapım oldu.
Kuruluş Osman, ayrıca sezonun reyting rekorunu kırdı. Dizi, #TürkEvladı etiketiyle birinci sıraya kadar yükseldiği Twitter Türkiye Trending Topics
listesinde, bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.