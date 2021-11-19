“Oyunculukta kalite arıyorsanız o artık yok!”

Çiğdem Batur ve Şahin Irmak, bugün vizyona giren romantik komedi türündeki Aşk Yolunda filmiyle seyircileriyle buluştu. Bi' Başka Youtube kanalında Melis Güvenç'in konuğu olan ikili hem filmlerini hem de bundan sonrası için yapacakları yeni projelerini anlattı. Batur, Londra'da kendine ikinci bir hayat kurduğunu ilk defa bizimle paylaşırken, Şahin Irmak da BKM Mutfak'ın öğrencilerine verdiği derslerle yeni projelerinin neler olduğunu anlattı. Oyuncu olmak isteyenlere dersler veren ikili, son dönemde Youtube ve Tiktok uygulamalarının gençlerdeki oyuncu olma hevesini ne şekilde etkilediğine dair de çarpıcı yorumlar yaptı. Şahin Irmak, "Youtube varken amacı kendini göstermek olan kişilerin kimseye ihtiyacı yok. Herkes oyuncu olmak isteyebilir ve inandıran herkes de oyuncu olabilir. Bu meslek kimsenin tekelinde değil. Kimse kimseye sen oyuncu olamazsın diyemez" dedi. Çiğdem Batur ise, "Oyunculuğa talep azalmadı ama kaliteli oyunculuktan bahsediyorsan onu da bulamazsın. Telefonun karşısında bir şeyler yapıp milyon seyirciye ulaştıktan sonra kişi istediği dizide oynayabiliyor ve bir sinema filmi çevirebiliyor. Oyunculuk ve kalite arıyorsan eğer o artık yok" dedi.

Aşk Yolunda ile bu ikili nasıl bir araya geldi ve nasıl bir film ortaya çıktı?

Çiğdem Batur: Bu bir yol aynı zamanda da bir kadın hikâyesi. Her şeye rağmen uğraşan, çabalayan ve asla vazgeçmeyen bir kadının hikâyesi. Benim canlandırdığım Bade bu yolculukta da bir adamla, Yusuf'la tanışıyor. Yusuf'la tanıştıktan sonra Bade'nin hayattaki değişimini dönüşümünü, Yusuf'un hayata bakış açısıyla tamamlandıklarını ve bir aşk hikâyesini izliyoruz. Aynı zamanda içinde komedi unsurlarının da olduğu bir iş. Çünkü Bade bu da gelmez dediği her şeyi yaşıyor. Bu yüzden hem gülebilecekleri hem de empati kurabilecekleri çok renkli ve cıvıl cıvıl bir sinema filmi çektik.

Şahin Irmak: Hikâye aslında Bade'nin hikâyesi. Benim açımdan bakacak olursak aklı başında, kariyer sahibi bir kadının ah ve batıl inanç peşinde koşması ve buna inanması durumu Yusuf'u biraz etkiliyor. Bade'ye yardımcı olmak adına onunla bir yola çıkıyor ama sonrasında aralarında bir aşk başlıyor. Buna da iki kişinin birbirlerini bulma hikâyesi diyebiliriz.

Çok iyi bir ikili olmuşsunuz. Bundan sonrası için bu partnerlik devam eder mi?

Ç.B: Bir romantik komedi çektik. Hem senaryonun enerjisi hem de Şahin'le enerjimizin tutması bu filmi iyi bir yerlere getirdi. Zaten bu olmasaydı bu kadar güvendiğimiz bir proje ortaya çıkmamış olurdu. Bu anlamda partnerim Şahin olduğu için kendimi şanslı hissediyorum. Kısmet bakalım bundan sonra belki başka projeler de olur.

Sizin hiç batıl inançlarınız veya uğruna inandığınız ritüellerini var mı?

Ş.I: Coşkuyla söyleyebileceğim bir batıl inancım yok.

Ç.B: Ben insanın başına gelen iyi veya kötü şeylerin kişinin kendinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Nasıl düşünürsen aslında bunu çağırırsın. Ben buna inanıyorum. Başına gelen kötü şeylerin aslında sana bir şeyler öğretmek için başına geldiğini düşünerek biraz da buna teslimiyetçiyim. Aslında biri seni üzmemiştir, sen birinin seni üzmesine izin vermişsindir. Bu yüzden bir durumdan mutlu olduğunda da bu bir durumdan kaynaklı değildir. Aslında bunu sen yaratmışsındır ve mutluluk aslında senin o an yaşadığın şeydir. Yaşadığın şeylere bir bahane ya da bir suçlu arayıp niye benim başıma geldi diye sordukça hep senim başına gelmeye devam edecek.

Ş.I: Oysaki dünya üzerinde her şey herkesin başına geliyor. Sadece senin başına gelmiş gibi davranınca problem oluyor.

Peki, siz hayatında şansı kendi yaratanlardan mı yoksa ne yazıldıysa onu beklerim diyenlerden misiniz?

Ç.B: Ben şansını kendi yaratanlardanım. Şu kapı çalınıp da şans gelip seni bulmaz. Sen ya yaratırsın ya da onun için bir ortam hazırlasın. Çünkü şans dediğin şey tesadüf gibi bir şey değildir.

Ş.I: Ben mesleğe başladığımda sinema salonunda insanlara koltuk gösterip harçlık alıyordum. Şimdi perdedeyim ve onlar bilet parası verip beni izliyor. Bunu ukalaca bir yerden söylemiyorum. Gerçekten verilen çok büyük bir emek var. Kimileri daha şanslı doğuyor, kimileri bazı şeyleri daha kolay elde ediyor. Ama farkındalığı olan insan şansı da elde ediyor. Bence farkındalığın yüksek olması şanstan daha önemli. Çünkü bununla her şeyi hallediyorsun.

Son dönemde sizde fark ettiğim bir şey var… Artık daha çok kendinize değer veriyor başka bir bilinçle hayatınızı yaşadığınızı görüyorum. Bunun bir sebebi var mı?

Ç.B: Çünkü yaşadıkça öğreniyorsun, öğrendikçe fark ediyorsun, fark ettikçe ona göre şekilleniyorsun.

Peki, son dönemde hayatınıza bir haraketlilik var… Bu hareketlilik içinde neler var?

Ş.I: Son dönemde bana şöyle bir enerji geldi; Bizim BKM Mutfak ekolü biliyorsun hala devam ediyor. Yılmaz (Erdoğan) abi yeni öğrenciler almaya devam ediyor. Bu yaz da yeni bir ekip aldı ve Köyceğiz'de yeni bir takım çalışmalar yaptık. Onlara ders verip beraber bir gösteri hazırlıyoruz. Çırak çıktığım dükkânda böyle kalfa girip o çocukların heyecanını görmek, geçmişe döndürdü beni. 20 yıldır ot yolmadık tabii, bu süre içinde olanları birbirimize anlatmak yerine çocuklara anlatmak ve onları izlemek çok keyifli bir şey ve beni inanılmaz motive etti.

Ç.B: Bir süredir Londra'ya gidip geliyorum. Aslında artık Londra'da yeni ve ikinci bir hayat durumu var benim için. Londra'ya gitmemin asıl amacı aslında oradaki Türklere oyunculuk eğitim vermek içindi. Çünkü orada çok fazla Türk var ve buraya çok ciddi bir özlem içerisindeler. Bu nedenle Londra' da da bir akademi kuruyoruz. İçinde oyuncu koçluğu, oyunculuk eğitimi, güzel Türkçe konuşma dersleri olacak. Çünkü orada yaşayan Türklerin, Türkçe konuşmakla ilgili sıkıntıları oluyor. Bununla ilgili güzel bir paket programımız olacak.