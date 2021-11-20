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Giriş Tarihi: 20.11.2021 11:02 Son Güncelleme: 20.11.2021 11:13

Bahar Candan'ın olaylı gecesi! Skandallar kraliçesi bu kez de karakolluk oldu...

Bahar Candan’ın olaylı gecesi! Skandallar kraliçesi bu kez de karakolluk oldu...

Bir dönem "İşte Benim Stilim" yarışmasına katılarak şöhreti yakalayan Bahar Candan'ın, imza attığı skandalların ardı arkası kesilmiyor. Yaşadığı her olay ile magazin gündemine damga vuran Bahar Candan, bu kez de olaylı gecesiyle adından söz ettirdi. Ortaköy’deki bir otele, kimliği belirsiz bir erkekle beraber giden 23 yaşındaki Candan, aynı kişiyle kavga edince karakolluk oldu. İşte detaylar...

Katıldığı moda programının ardından gerek sosyal medya paylaşımları gerek açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiren Bahar Candan, yeni bir skandala imza attı. Eski yarışmacı, bu kez kimliği belirsiz bir erkekle kavga etti.

OTELDE BAŞLAYAN KAVGA KARAKOLDA BİTTİ

Candan ile yanındaki kimliği belirsiz erkek, Ortaköy'de birlikte gittikleri otelde kavga edince karakolluk oldu. Para yüzünden tartışan ikili, bir süre otel odasında tartıştıktan sonra; erkek arkadaşı Candan'ın telefonunu alıp odada zorla tuttuğu söylendi.

'SENİ REZİL EDECEĞİM"

Sosyal medya fenomeninin erkek arkadaşının aralarında geçen diyalogları ses kaydı alıp "Seni rezil edeceğim, görürsün sen" dediği öğrenildi.

İkili Candan'ın alması gereken 14 bin TL'den 5 bin TL'sini havale eden şahıstan paranın tamamını istemesi sonucu kavgaya tutuşmuş. Beşiktaş'ta bir karakolda ifade veren Bahar Candan, görüntü vermemek için arka kapıdan çıktı.

"ARKANDA UZAYLI VAR"

Öte yandan geçtiğimiz hafta 2. Sayfa programına konuk olan Bahar Candan, insanların üçüncü boyutta olduğunu ancak kendisinin yedinci boyutta olduğunu belirterek Gülşen Yüksel Salt'a "Arkanda uzaylı var" dedi. Candan'ın sözleri karşısında şoke olan sunucuarkasına dönüp bakarken, konuk Yeliz Yeşilmen gülme krizine girdi.

Sözlerine devam eden Bahar Candan, "Arkanda uzaylı var gerçekten. Şimdi şu tarafa geçti. Şuan da onun kendini ifade etmesi için bir dili yok. Yedinci boyuttaki sinyaller bunlar" dedi.

"SİZ ÜÇÜNCÜ BOYUTTASINIZ"

Bahar Candan'ın sözleri karşısına kendisine hakim olmayan Yeliz Yeşilmen ise kahkahaya boğuldu. Yeşilmen'in tepkisine sessiz kalamayan Candan, "Siz üçüncü boyutta olduğunuz için kahkaha atmanız çok normal" diyerek gönderme yaptı.

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Bahar Candan'ın olaylı gecesi! Skandallar kraliçesi bu kez de karakolluk oldu...
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