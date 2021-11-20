Kardeşlerim'e damga vuran ayrılık! Kardeşlerim yeni bölümde heyecan dorukta: “Bunu ağabeyime kim yaptıysa onu bulacağım!"

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kardeşlerim'de Kadir karakteri geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Halit Özgür Sarı'nın canlandırdığı 'Kadir' karakterinin son sahnesi hem milynları ekran başına kilitledi, hem de gözyaşlarına boğdu.

KISA SÜREDE SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Yürek yakan sahne, sosyal medyada 'Kardeşlerim', 'Sen ölürsen' etiketleriyle kısa sürede gündem oldu.

Kardeşlerim'e damga vuran ayrılık! | Video