Kardeşlerim'e damga vuran ayrılık! Kardeşlerim yeni bölümde heyecan dorukta: “Bunu ağabeyime kim yaptıysa onu bulacağım!"

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kardeşlerim'de Kadir karakteri geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Halit Özgür Sarı'nın canlandırdığı 'Kadir' karakterinin son sahnesi hem milynları ekran başına kilitledi, hem de gözyaşlarına boğdu.
KISA SÜREDE SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU
Yürek yakan sahne, sosyal medyada 'Kardeşlerim', 'Sen ölürsen' etiketleriyle kısa sürede gündem oldu.
Kardeşlerim'e damga vuran ayrılık! | Video
"AĞLAMA KRİZİNE GİRDİM"
Sosyal medya kullanıcıları, "Gözümde akacak yaş kalmadı", "Ağlama krizine girdim" yorumlarında bulundu.
YENİ FRAGMANI HEYECAN YARATTI: "BUNU AĞABEYİME KİM YAPTIYSA ONU BULACAĞIM!"
Dizinin 30'uncu bölümünün fragmanı da yayınlandı. Fragmanda yer alan, "Bunu ağabeyime kim yaptıysa onu bulacağım!" sözleri yeni bölümün tanıtımına damga vurdu.
Kardeşlerim 30. bölüm fragmanı... "Bunu ağabeyime kim yaptıysa onu bulacağım!" | Video
BİR VEDA DAHA!
Dizide Melisa karakterine can veren Damlasu İkizoğlu da sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla diziden ayrıldığını açıkladı.