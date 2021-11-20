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Giriş Tarihi: 21.11.2021 00:48 Son Güncelleme: 21.11.2021 00:56

Kardeşlerim'e damga vuran ayrılık! Kardeşlerim yeni bölümde heyecan dorukta: “Bunu ağabeyime kim yaptıysa onu bulacağım!"

Kardeşlerim’e damga vuran ayrılık! Kardeşlerim yeni bölümde heyecan dorukta: “Bunu ağabeyime kim yaptıysa onu bulacağım!

ATV’nin sevilen ve en çok izlenen dizisi ‘Kardeşlerim’de 29. Bölümde herkesi üzen bir ayrılık yaşandı. Dizide trafik kazası geçiren Kadir karakterinin akıbeti merak ediliyordu. Sosyal medyada ‘Kardeşlerim Kadir öldü mü?’, ‘Halit Özgür Sarı diziden ayrıldı mı?’ gibi sorular da yanıt bulmuş oldu. ‘Kardeşlerim’ dizisinin son bölümünde yer alan hastane sahnesinde Kadir karakterinin hayata veda ettiği görüldü. Milyonları ekranlara kilitleyen sahne, kısa sürede sosyal medyaya da damga vurdu. İşte dizide yaşananlar…

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kardeşlerim'de Kadir karakteri geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Halit Özgür Sarı'nın canlandırdığı 'Kadir' karakterinin son sahnesi hem milynları ekran başına kilitledi, hem de gözyaşlarına boğdu.

KISA SÜREDE SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Yürek yakan sahne, sosyal medyada 'Kardeşlerim', 'Sen ölürsen' etiketleriyle kısa sürede gündem oldu.

Kardeşlerim'e damga vuran ayrılık! | Video

"AĞLAMA KRİZİNE GİRDİM"

Sosyal medya kullanıcıları, "Gözümde akacak yaş kalmadı", "Ağlama krizine girdim" yorumlarında bulundu.

YENİ FRAGMANI HEYECAN YARATTI: "BUNU AĞABEYİME KİM YAPTIYSA ONU BULACAĞIM!"

Dizinin 30'uncu bölümünün fragmanı da yayınlandı. Fragmanda yer alan, "Bunu ağabeyime kim yaptıysa onu bulacağım!" sözleri yeni bölümün tanıtımına damga vurdu.

Kardeşlerim 30. bölüm fragmanı... "Bunu ağabeyime kim yaptıysa onu bulacağım!" | Video

Oyun oynayarak yapay zeka eğitimi alın
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BİR VEDA DAHA!

Dizide Melisa karakterine can veren Damlasu İkizoğlu da sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla diziden ayrıldığını açıkladı.

Oyun oynayarak yapay zeka eğitimi alın
Oyun oynayarak yapay zeka eğitimi alın
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Kardeşlerim'e damga vuran ayrılık! Kardeşlerim yeni bölümde heyecan dorukta: “Bunu ağabeyime kim yaptıysa onu bulacağım!"
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