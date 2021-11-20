Parayı aldı, konuyu kapattı

Oyuncu Zafer Algöz
, rol aldığı 'Muhteşem İkili' adlı dizinin yapımcısı TMC Film'e dava açmıştı. 153 bin lira alacağı olduğunu söyleyerek yapımcıdan şikayetçi olan Algöz, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya katılıp kendini savunmuştu.
'İLK DEFA YAPIMCIYLA DAVALIĞIM'
Bir önceki duruşmada konuşan oyuncu, "İnsanların hak ettiği emeğin karşılığının zamanında alınmasını istiyorum. Davamız 1.5 yıldır devam ediyor. Artık sonuna doğru geldik. 60 yaşındayım, 15 yaşından beri oyunculuk yapıyorum. İlk defa yapımcıyla davalık oluyorum. Emeğimin karşılığının ödenmesi istiyorum" diye konuşmuştu.
KARAR ÇIKTI
Davanın önceki gün görülen son duruşmasında karar çıktı. Zafer Algöz ile TMC Film arasında sulh sağlandı. TMC Film, Zafer Algöz'ün alamadığı 153 bin lirayı ortak bir noktada anlaşıp ödeyince dava kapandı.