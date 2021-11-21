Alkazar Sineması yenilendi! Refik Anadol: En güzel eserlerim İstanbul’a kısmet oluyor

Ama Türk sineması hayranı biri olarak ben, tüylerimi diken diken eden Alkazar Rüyası'nda Kemal Sunal'ı görmeyi çok isterdim. Aslında hiçbir şey bitmiş değil, Refik Anadol, tıpkı mekanın mesajı gibi umutlu... Eğer izin engeli aşılırsa, bir kez daha görmek şart oldu!