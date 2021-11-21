Alkazar Sineması yenilendi! Refik Anadol: En güzel eserlerim İstanbul’a kısmet oluyor

Alkazar Sineması yenilendi. Hope Alkazar adıyla bir kültür sanat merkezi haline dönüştürüldü. Ve dijital sanatın dünyaca ünlü ismi Refik Anadol bu merkeze yaraşır bir çalışmaya imza attı.
'İstanbul'un köklü geçmişe sahip mekanlarından biri olan eski Alkazar Sineması rüya görseydi, bu rüya neleri içerirdi?' diye yola çıktı ve 150 Türk filmini izleyerek, geliştirdiği bir algoritmayla bir eser oluşturdu. Bu projeye Alkazar Rüyası ismi verildi.
ANADOL UMUTLU
Eserde Tarık Akan'dan Kadir İnanır'a, Şener Şen'den Cem Yılmaz'a Türk sinemasının hepimizin hayatına dokunan kareleri var. Ama tek bir kişi eksik... Anadol'la sohbetim sırasında öğreniyorum ki, Kemal Sunal filmlerinin birçoğunun haklarının sahibi olan Arzu Film, ustaya ait karelerin kullanılmasına izin vermemiş.
Ama Türk sineması hayranı biri olarak ben, tüylerimi diken diken eden Alkazar Rüyası'nda Kemal Sunal'ı görmeyi çok isterdim. Aslında hiçbir şey bitmiş değil, Refik Anadol, tıpkı mekanın mesajı gibi umutlu... Eğer izin engeli aşılırsa, bir kez daha görmek şart oldu!