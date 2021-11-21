Maslak
'ta bulunan Yeni Gazino
'da önceki akşam sahneye çıkan Kibariye
, kulakların pasını sildi. "Bu akşam sizinle dertleşmek istiyorum" diyerek basın mensuplarını kulisinde ağırlayan sanatçı, geçtiğimiz günlerde kendisine sponsor olan bir kuaförle yaşadığı tatsız olayla ilgili konuştu. "Bir anam var, anam ölsün ki sponsor olmak istediklerini söyleyip para almadılar benden. Sonra çıkıp prim yapmayı tercih ettiler. Beni yalancı gösteriyorlar, buna çok üzülüyorum. 61 yaşındayım, ben bu yaşa kimsenin hakkını yiyerek gelmedim" diyerek açıklama yapan Kibariye, yakın zamanda Sezen Aksu
ile bir şarkıda düet yapacağının müjdesini de verdi.